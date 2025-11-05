197 Milyon Euroluk ortaklık: Milan ve Inter imzayı attı

İtalya futbolunun iki devi Milan ve Inter, yıllardır ortak kullandıkları San Siro Stadı’nın mülkiyetini resmen devraldı. Milano Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında, stadyum ve çevresindeki alan toplam 197 milyon euro bedelle iki kulübe satıldı.

Bu ödeme, Goldman Sachs ve JP Morgan koordinasyonunda, Banco BPM ve BPER Banca’nın desteğiyle sağlanan finansmanla gerçekleştirildi.

Mecliste stat tartışması çıktı

YENİ DÖNEM

Kulüplerin yaptığı ortak açıklamada, bu satın almanın sadece sportif değil, kentsel dönüşüm açısından da büyük bir vizyonu temsil ettiği vurgulandı:

Yeni stat, en yüksek uluslararası standartlara uygun olacak ve Milano şehri için yeni bir mimari simge haline gelmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında San Siro mahallesi, sportif ve kültürel kimliğiyle yeniden şekillendirilecek; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda bir mükemmeliyet merkezi oluşturulacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhale İncelemede İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Savcılığı satış sürecine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” şüphesiyle bir soruşturma başlattı. Bu gelişme, tarihi satın almanın hukuki boyutunu da gündeme taşıdı.

San Siro Ezeli rakipler, bu kez rekabeti bir kenara bırakıp Milano’nun kalbindeki simgeyi birlikte sahiplenerek tarihe geçti.