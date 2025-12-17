14 eksikle sahaya çıktılar: 90 dakikada kabusu yaşadılar

Yayınlanma:
Bahis şoku gölgesinde Tire deplasmanına çıkan Afyonspor, 90 dakika sonrası kabusu yaşadı. 14 futbolcusu ceza alan Afyonspor'da kriz büyüyor.

Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor, Tire 2021 FK deplasmanında hezimete uğradı.

Nesine 3. Lig’de zor günler yaşayan Afyonspor, Tire 2021 FK deplasmanında sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tam 14 futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilen Afyon temsilcisi, önemli eksiklerle çıktığı maçta rakibine direnemedi ve 90 dakika sonunda kabusu yaşadılar.

MAÇ ÖNCESİ ŞOKU YAŞADILAR

Afyonspor, karşılaşma öncesinde aldığı cezalarla büyük bir darbe yaşadı. Kadroda yaşanan ciddi eksikler, takımın sahaya çıkışını doğrudan etkiledi.

TİRE FARKLI KAZANDI

Ev sahibi Tire 2021 FK, mücadeleyi 4-0 kazanarak taraftarlarını sevindirdi. Golleri Mustafa Çalışkan (2), Umutcan Çoban ve Efe Uygur kaydetti.

afyon.webp

AFYONSPOR YOKUŞ AŞAĞI

Bu ağır mağlubiyetle birlikte Afyonspor, hem saha dışındaki gelişmelerin hem de eksik kadronun etkisiyle ligdeki kötü gidişatını sürdürmüş oldu.

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Bahis yasağı resmen geliyor: 3 Bakanlık düğmeye bastı
Son dakika | Adanaspor'un eski Asbaşkanı hayatını kaybetti
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın tam adı nedir? Öğrenenler şaşırdı
