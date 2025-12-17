Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor, Tire 2021 FK deplasmanında hezimete uğradı.

Nesine 3. Lig’de zor günler yaşayan Afyonspor, Tire 2021 FK deplasmanında sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tam 14 futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilen Afyon temsilcisi, önemli eksiklerle çıktığı maçta rakibine direnemedi ve 90 dakika sonunda kabusu yaşadılar.

MAÇ ÖNCESİ ŞOKU YAŞADILAR

Afyonspor, karşılaşma öncesinde aldığı cezalarla büyük bir darbe yaşadı. Kadroda yaşanan ciddi eksikler, takımın sahaya çıkışını doğrudan etkiledi.

TİRE FARKLI KAZANDI

Ev sahibi Tire 2021 FK, mücadeleyi 4-0 kazanarak taraftarlarını sevindirdi. Golleri Mustafa Çalışkan (2), Umutcan Çoban ve Efe Uygur kaydetti.

AFYONSPOR YOKUŞ AŞAĞI

Bu ağır mağlubiyetle birlikte Afyonspor, hem saha dışındaki gelişmelerin hem de eksik kadronun etkisiyle ligdeki kötü gidişatını sürdürmüş oldu.