13 yaşında Nijerya'da keşfedildi: Milli takımın yıldızı oldu
Türkiye'de profesyonel kariyerine İzmir'de Karşıyaka'da başlayıp, NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Nijerya asıllı milli yıldız Adem Bona, Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla şov yaptı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Takım, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçta Estonya’yı 84-64'lük skorla yenerek grubunda 4'te 4 yapıp ilk ikiyi garantiledi.
Ay-yıldızlı ekibimizde ilk kez önemli bir organizasyonda sahne alan 22 yaşındaki uzun forvet Adem Bona maçta 12 sayı, 4 ribaund, 2 top çalma ile oynarken özellikle yaptığı 2 müthiş blokla alkış aldı.
Adem, maç sonrası Türkçe sempatik açıklamalarıyla da dikkat çekti.

13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Nijerya'da 13 yaşında keşfedilip Türkiye'ye gelen Adem Bona, Şubat 2019'da İstanbul Basket'ten Karşıyaka altyapısına transfer oldu.
İzmir'de görev yaptığı lise takımını da Dünya Liseler Şampiyonası'nda zirveye taşıyan Adem, Karşıyaka A takımında 2019-2020 sezonunda henüz 16 yaşında forma giymeye başladı.

O sezon pandemi nedeniyle yarım kalırken, Eylül 2020'de ABD'nin yolunu tutan 2.06 boyundaki uzun forvet Adem Bona, önce NCAA'de parladı, ardından 2024 NBA Draftları'nda 2'nci turda Philadelphia tarafından seçildi.
Adem röportajlarında sık sık Karşıyakalı olduğuna vurgu yapıyor.

