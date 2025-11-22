12 ay futboldan men edildi: Kendisini böyle savundu

Karşıyaka'da bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alan savunma oyuncusu Erol Zöngür konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zöngür, "Profesyonel futbolculuk hayatıma 05.08.2023 tarihinde başladım. Bu tarihten itibaren ve daha öncesinden tam 1412 gündür yasal ve illegal hiç bir siteye 1 TL bile yatırım yapmadım ve oynamadım" dedi.

Yaşanan olayla ilgili üzgün olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Bütün futbol kamuoyu ve Büyük Karşıyaka taraftarı bilmeli ki profesyonel futbolculuk dönemimde 1 TL bile hiç bir siteye para yatırmadım ve hiç bir oyun oynamadım. Hiç bir illegal bahis sitesine üyeliğim yoktur.

karsiyakali-erol-zongur-bahise-1-tl-bil-1027259-304840.jpg

Amatörken hiçbir bilgim olmaksızın ne bir madde ne de bir prosedür vardı. O dönemde sözleşme bile imzalamadım. Yasal sitelerin bana ilerde sorun çıkarabileceğini düşünemedim" açıklamasında bulundu.

"1 TL BİLE YATIRMADIM"

Zöngür'ün açıklamasında "Profesyonel futbolculuk hayatıma 05.08.2023 tarihinde başladım. Bu tarihten itibaren ve daha öncesinden tam 1412 gündür yasal ve illegal hiç bir siteye 1 TL bile yatırım yapmadım ve oynamadım. Şu an profesyonel olmasaydım bu cezayı almamış olacaktım. Kendi maçıma bırakın oynamayı kendi oynadığım liglere bile bahis yapmadım. 13 yaşımda futbol hayatıma altyapılarda başladım. Ailemin ve benim senelerdir vermiş olduğum bunca emeğin bir anda yok sayılmasına müsaade etmeyeceğim. Suçsuz olduğumu bildiğim için ve gerçekler ortada olduğu için bütün itirazlarımı yapacağım. Bu sefer mücadelem yeşil sahalarda olmayacak ama yine kazanacağım" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

