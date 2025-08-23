Zeydan Karalar sürece ilişkin ilk kez konuştu: Dikkat çeken komisyon yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Temmuz’da gözaltına alındı. 8 Temmuz’da tutuklanan Karalar, 9 Temmuz’da ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Karalar, avukatları aracılığıyla İlke TV’den Şerif Karataş'ın sorularını yanıtladı.

"HUKUKİ BİR SÜREÇ GÖRMÜYORUM"

“Siyasi saiklerle tutuklandım" diyen Karalar, CHP'li belediyelere ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmasını "CHP'yi itibarsızlaştırma süreci" olarak tanımladı. Karalar, yargılanmanın tutuksuz olma talebini yineledi. Karalar, "Önümüzdeki hukuki sürece nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise "Hukuki bir süreç görmüyorum" dedi.

KARALAR'DAN 'MECLİS KOMİSYONU' YORUMU

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin de konuşan Karalar, "Herkes silahlar sussun, barış olsun, ülkemizde yaşan herkes bu ülkenin vatandaşı olmaktan onur duysun ister. Umarım bu süreç komisyon için memnun eden bir biçimde sonuçlanır” ifadelerini kullandı.