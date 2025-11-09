Zeydan Karalar: Ata'mın aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğim
Yayınlanma:
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 Kasım vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda, aynı inançla yürümeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı.
İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı
"ATA'MIN AYDINLATTIĞI YOLDA AYNI İNANÇLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Zeydan Karalar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda, aynı inançla yürümeye devam edeceğim. Sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum."
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun