Zafer Partisi'nin 'Yüzüklerin Efendisi' alıntılı CHP desteği sosyal medyayı salladı

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel'e diğer partilerden de destekler sürüyor.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları da CHP Lideri'ne kült yapımlardan "Yüzüklerin Efendisi"ne gönderme yaparak bir destek paylaşımında bulundu.

"BİRBİRLERİNİ SEVMEZLERDİ AMA SAURON'A KARŞI BİRLEŞTİLER"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yan yana getirilerek paylaşılan bir afişinde, "Cüceler ve elfler de birbirini sevmezdi ama Sauron'a karşı birleştiler." denildi.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.