YPG/SDG feshedildi: YENİ Parti’den ilk açıklama geldi

YPG/SDG lideri Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan anlaşma çerçevesinde SDG’nin feshedildiğini duyurdu. Gelişmenin ardından YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamayla fesih kararının bölge barışı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

"SURİYE HALKI DERİN ACILAR YAŞADI"

Komşu ülkede uzun yıllardır süren iç savaşın hem bölgeye istikrarsızlık getirdiğini hem de halka büyük acılar yaşattığını belirten Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz Suriye, yıllardır süregelen bir iç savaşın içindeydi. Bu çatışma hem Suriye halkına derin acılar yaşattı hem de bölgemize istikrarsızlık ihraç etti. Bugün gelinen aşama ile SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegresi bu karanlık dönemin sona erme umudunun işaretidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, ülkede yaşayan tüm toplulukların birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde aynı çatı altında bir arada yaşaması bizim için önceliklidir. Sürecin bölgemizde kalıcı barışın inşası açısından önemli olduğu bir gerçektir."

"DEMOKRATİK VE LAİK ANAYASA VURGUSU"

Suriye'nin geleceğinde demokratik süreçlerin ve anayasa çalışmalarının belirleyici olacağını söyleyen Emir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki dönemde Suriye'nin kapsamlı, katılımcı bir anayasa hazırlığını hızla tamamlaması; demokratik ve laik değerlere bağlı bir yönetim anlayışıyla Ortadoğu'da hak ettiği yere yeniden ulaşması büyük önem taşıyor. Bunu serbest ve demokratik seçimlerin izlemesi, böylece iç savaş defterinin kapanıp yeniden yapılanma sürecinin tam anlamı ile hızlanması gerekiyor."

"TÜRKİYE’NİN VİZYONU YOL GÖSTERİCİ ROLE SAHİP"

Suriye’nin önünde uzun bir yeniden yapılanma süreci olduğunu ifade eden Emir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin bölgeye örnek teşkil ettiğini belirterek sözlerine şu ifadelerle son verdi:

"Suriye'nin önünde henüz uzun bir yol var. Bu uzun soluklu değişim sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş, laik ve demokratik kuruluş vizyonu, bölge ülkeleri için bugün de yol gösterici bir rol model olmaya devam ediyor. Bu tarihi tecrübenin bölgemizdeki dönüşüm süreçlerine ışık tutması için gerekli siyasi ve diplomatik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmelidir."