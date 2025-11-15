İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan iktidara süreç tepkisi: Cumhuriyet ve terör örgütünün eşitlenmesine karşıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin temel değerleri üzerinden yürütülen siyasi kutuplaşmaya sert sözlerle tepki gösterdi. Milli, dini ve manevi değerlerin hiçbir siyasi yapının “tekelinde” olmadığını söyleyen Dervişoğlu, “Atatürkçülük de bizimdir, dindarlık da bizimdir, milliyetçilik de bizimdir” diyerek İYİ Parti’nin “milli-manevi değerleri siyasetin manipülasyon aracı olmaktan çıkarma” iddiasını vurguladı.

Konuşmasında hem çözüm süreci benzeri tartışmalara hem de son dönemde gündeme gelen iddialara işaret eden Dervişoğlu, Terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve terör örgütü mensuplarıyla ilgili iddialar üzerinden iktidara yüklendi.

"ÜNİTER YAPIMIZ TEHDİT ALTINDA"

Türkiye’nin birçok derdi olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Üniter yapımız tehdit altında. Milli kimliğimiz tehdit altında. Bin yıllık kardeşliğimiz tehdit altında. Biz memleket meseleleriyle uğraşırken bir kısım insan; Abdullah Öcalan denen caniyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni onun ayağına götürmenin derdinde. Devletle teröristi eşitleyemezsiniz diye feryadı figan ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden komisyon tarafından görevlendirilmiş bir heyeti İmralı'ya o cani başının ayağına götürmek için çaba sarf edenler, onu baş müzakereci ilan ederek devletle eşitlemenin derdine düşmüşler. Buna karşın tek direnç gösteren yapı İYİ Parti. İYİ Parti’yi de buna karşı çıktı diye taşlıyorlar. Cumhuriyete karşı çıkana, karşı çıkarım. Atatürk'e ve onun değerlerine karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Üniter devlet yapımıza karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Milli kimliğimize ve Türklük tanımamıza karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Cumhuriyetin değerlerine, kazanımlarına karşı çıkanlara ve onu içselleştirmeyenlere karşı çıkarım" dedi.

"9 BİN TERÖRİST TÜRKİYE'YE GELECEKMİŞ"

Sürece yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti’ye verilen tepkilere işaret eden Dervişoğlu, "'Terör örgütü kendini feshetti neden böyle diyorsunuz' diyenler oluyor. Etti mi? Yılan kabuk değiştirdi, bu beylerin haberi yok. 'Terör örgütü kendini feshetti' dedikleri adamlar dün bomba eğitimi yapmışlar. O sınavdan başarıyla geçenlere de sertifika veriyorlar. 9 bin terörist Türkiye'ye gelecekmiş. Bunlarda bini Türkiye'den transit geçip başka ülkelere gidecekmiş. Geri kalan 8 bini için yasal düzenlemeler yapacakmışız. 'Terörsüz Türkiye' konusunda hiçbir pazarlık yokmuş ama vazgeçilmez tek şart Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün temin edilmesiymiş. Teröristleri serbest bırakacaksınız, siyasete kazandıracaksınız, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksınız, Abdullah Öcalan'la beraber canileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirip konuşturmaya kalkacaksınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremiyorsanız, beklentilerine uygun bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni onun ayağına götüreceksiniz, hatta TBMM Başkanı’nın ifadesiyle PKK denen örgütün terör örgütü olmaktan çıkarılmasını temin edeceksiniz, ondan sonra da bu millete dönüp ‘burada pazarlık yok’ diyeceksiniz. Burada pazarlığın dik alası var" dedi.

"CUMHURİYET VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EŞİTLENMESİNE KARŞIYIZ"

"Terör örgütünün siyasi uzantısı partiden ‘Abdullah Öcalan'ın özgürlüğe kavuşması söz konusu olmadan ve yasal düzenlemeler yapılmadan bu sürecin devam etmesini sağlamak mümkün değil'" şeklinde açıklamalar geldiğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Ayrıca PKK denen cani örgütün bağlı bulunduğu çatı örgütüne mensup bütün teröristler, süreçle alakalı olarak hangi şartların temin ve tesis edileceğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne nasıl dayatılacağını ifade ediyorlar. Ondan sonra da ‘İYİ Parti bu sürece neden karşı’ diyorlar. İYİ Parti terörsüz Türkiye'ye falan karşı değil. İYİ Parti, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet’le Abdullah Öcalan'ın kurucu önder diye tanımlandığı terör örgütünün eşitlenmesine karşı. Buna sonuna kadar da direneceğiz" açıklamasında bulundu. Asgari ücret tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, İYİ Parti'nin iktidar olması için zamanın geldiğini ifade etti.