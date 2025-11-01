İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlerin sosyal medya üzerinden yönelttiği soruları yanıtladığı “Eşit Bakış” programının yeni bölümünde, seçim sistemi ve hükümet modeli tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program, Dervişoğlu’nun YouTube kanalında yayınlandı.

Dervişoğlu, D’Hondt sistemi ve seçim barajı hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Bunların hepsi farklı farklı tartışmaları içinde barındırıyor. Seçim sistemleri hem temsilde adaleti temin etmek için hem de hükümet kurmayı, yönetmeyi kolaylaştırmak için tanzim edilir. D'Hondt sistemi de birçok ülkede uygulanır ama sistemin uygulandığı ülkelerde hükümetler genellikle parlamentodan seçilir. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yönetileceksiniz, bir taraftan seçim sisteminiz tartışılır olacak, bir diğer taraftan hükümet meclisin içinden çıkmadığı gibi aynı zamanda meclis tarafından denetlenmiyor olacak. İşte o zaman seçim sistemleri de D'Hondt sistemi de seçim barajları da tartışma konusu olur. Madem Cumhurbaşkanı yönetiyor, madem meclis denetlemiyor; o zaman baraja ne gerek vardır türünden bir soru da kamuoyunun gündemini meşgul edebilir. Bunların hepsi haklı ve yerinde tartışmalardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yönetildiğimiz için bu baraj da yüksek bir baraj. Temsilde adaletin sağlanabilmesi bakımından gözden geçirilmesi düşünülebilir. Ama ne yaparsanız yapın, milletvekili sayısını belirleyecek olan D'Hondt sistemi uygulanması en kolay sistemdir."

"PARLAMENTER DEMOKRATİK SİSTEME NASIL GEÇİLECEĞİNİ TBMM’YE TAŞIYACAĞIM"

Programın ilerleyen bölümünde tahtada D’Hondt sistemini örneklerle anlatan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin eleştirilerini de yineledi:

"Türk siyasetinden çeşitliliğe zarar veren şey sitemin kendisi. Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına parlamenter demokratik sistemin yaşama geçmesinden yanayım -ki olası iktidarınızda dedeniz; Cenab-ı Allah nasip etsin bugün cumhurbaşkanına sunulmuş yetkilerin hiçbirini kullanmadan parlamenter demokratik sisteme nasıl geçileceğini TBMM’ye taşıyacağım."

Diğer partilere de çağrıda bulunan Dervişoğlu, “Hazır yetkiler var, biraz da biz kullanalım” anlayışının doğru olmadığını belirterek, “Türkiye’nin menfaatine ve milletin beklentisine cevap verecek bir rejimin yaşama geçirilmesi bizim için vazgeçilmez bir mecburiyettir” dedi.