İBB davası için harekete geçeceği söylenen MHP'li Yıldız'dan 'Adli kontrol' çağrısı
Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevindeyken tahliye olması için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi geçtiğimiz günlerde ziyaret etti.
Özer, ziyaretinin İBB Davası'nın tensibinin açıklandığı ana geldiğini ve görüşmede bulunan MHP'li Feti Yıldız'ın hiçbir tahliye olmamasına şaşırdığını ifade etti.
Özer, "Feti Bey de o esnada öğrenmiş oldu. Buna çok şaşırdığını, bunun aslında iyi olmadığını, bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi. Dosyada hiç adı olmayan insanlar var tutuklu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Özer'in bu açıklamasının ardından da gözler MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a çevrilmişti. Yıldız, X hesabından birçok defa belirttiği gibi tutuklama kararının en son tedbir olduğunu yineledi. Fakat Yıldız, bu sefer 'adli kontrol' ile tahliye mesajı verdi.
"ADLİ KONTROL HAKİMİN TAKDİRİNDEDİR"
Yıldız X hesabından şunları ifade etti:
"Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada,
kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillere göre bir tutuklama nedeninin bulunması halinde;
başka bir yargılama önlemi ile amaca ulaşılabilinecek ise,
herhangi bir ceza sınırı olmaksızsın ,her suç için şüphelinin tutuklanması yerine ‘adli kontrol kararı’ verilebilir.
Adli kontrol tedbirlerinin amacı, tutuklama koruma tedbirinin amacıyla aynı olup ,
şüpheli veya sanığın kaçmasını ve delilleri karartmasını önleyerek muhakemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak
ve muhakeme sonunda verilecek kararın infazını mümkün kılmaktır.
Adli kontrol kararı hâkimin takdirindedir.
Adli kontrol tedbiri tutuklama tedbirine bir alternatif niteliği taşıdığı için tutuklama tedbirinin son çare olması niteliği karşısında mümkün olduğunca adli kontrol tedbirine başvurulmalıdır.
Adli kontrol kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Türk Ceza yargılaması sistemine getirilen, serbest bırakma ile tutuklama arasında etkinliğe sahip olan koruma tedbiri niteliğindeki çağdaş bir kurumdur.
Bu kurum ile kişi özgürlüğünden tamamen yoksun bırakılmamakla birlikte, gözlemeyi ve denetlemeyi olanaklı kılan tedbirlere tabi olmakta böylece kişinin kaçma riski azaltılırken özgürlüğünden tümüyle yoksun kalmasının zararları da ortadan kaldırılmış olmaktadır."