İBB davası için harekete geçeceği söylenen MHP'li Yıldız'dan 'Adli kontrol' çağrısı

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevindeyken tahliye olması için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi geçtiğimiz günlerde ziyaret etti.

Özer, ziyaretinin İBB Davası'nın tensibinin açıklandığı ana geldiğini ve görüşmede bulunan MHP'li Feti Yıldız'ın hiçbir tahliye olmamasına şaşırdığını ifade etti.

Özer, "Feti Bey de o esnada öğrenmiş oldu. Buna çok şaşırdığını, bunun aslında iyi olmadığını, bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi. Dosyada hiç adı olmayan insanlar var tutuklu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Özer'in bu açıklamasının ardından da gözler MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a çevrilmişti. Yıldız, X hesabından birçok defa belirttiği gibi tutuklama kararının en son tedbir olduğunu yineledi. Fakat Yıldız, bu sefer 'adli kontrol' ile tahliye mesajı verdi.

"ADLİ KONTROL HAKİMİN TAKDİRİNDEDİR"

MHP İBB tutuklulukları için harekete geçecekmiş! Bizzat açıkladı

Yıldız X hesabından şunları ifade etti: