Terör örgütü PKK'nın 'Türkiye'den çekiliyoruz' açıklamasına İYİ Parti liderinden tepki: Bunlar kendilerini feshetmemiş miydi?

Terör örgütü PKK, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu ve Türkiye'den çekildiğini açıkladı.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin SZC TV’de Serap Belovacıklı’nın sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, "Kim çekiliyormuş efendim? Bunlar kendilerini feshetmemiş miydi? PKK kendisini kapatmamış mıydı? Bundan önceki süreçlerde bunu konuşmadık mı? 30 tane eşkıya silah yaktığında ‘bütün bu işler tamamlanmıştır’ türünden bir genel kanaat oluşturmaya çalışan insanları bu konuyla ilgili uyarmamış mıydık? Kendisini kapatmışsa şayet nereye çekiliyor? Kapatma göstermelikse bu çekilmenin ne şekilde tanımlanması gerekiyor diye üzerinde düşünmek lazım" dedi.

SERGİLEMİŞ OLDUKLARI BİR VAZGEÇİŞ YOK

"Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle kendilerini eşitlediler" diyerek 'müzakere' masalarını hatırlatan Dervişoğlu, "Buna sebep olanlar da bu devleti yönettiğini zannedenler. En başından beri uyarıyorum. Bana bir kişi çıksın söylesin, desin ki; ‘Bu adamlar şu emellerinden vazgeçti, bu hedeflerinden vazgeçti. Bunlar Cumhuriyet'in yapısıyla, vatandaşlık tanımıyla, dil birliğiyle olan husumetlerini ortadan kaldırdı’. Bunların sergilemiş oldukları bir vazgeçiş yoktur. Ayrıca birisi bana yine açıklasın, bunların demokratik yol ve yöntemlerle hukuk zemini oluşturarak o bahsettikleri siyasi entegrasyonla temin etmeye çalıştıkları şeyin 50 yıldır silahla temin ettiği şeyden olan farkını açıklasın. Silahla neyi istiyorlarsa şimdi arzuladıkları bu düzenlemeyle de ya da yaşama geçirmek istedikleri yasal düzenlemelerle onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"Irak’ın kuzeyine çekildiğini söyleyen PKK’lı teröristler, Meclis'e gelip siyaset mi yapacaklar?" sorusu üzerine de konuşan Dervişoğlu; "Nereye kadar geçebileceklerini göreceğiz. Milletin bunun ne kadarına müsaade edeceğini göreceğiz. Bu tartışmaların toplumu nereye taşıdığını göreceğiz" yanıtını verdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KİMSEYİ İNANDIRAMAZ"

Açıklamadaki “Medya savunma sınırlarına çekiliyoruz” ifadesine ilişkin de konuşan Dervişoğlu, “Medya savunma sınırları ne demek? Bazı adamlar var laf söylediğinde tefsiri gerekiyor. Medya savunma sınırları dediğimiz, TBMM’nin tezkere çıkararak teröre karşı kendi güvenliğini temin etmek üzere belirlediği alanlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri emniyet birimleriyle birlikte orada yapmış oldukları operasyonlarla terör faaliyetlerini minimize ettiler. Şimdi medya savunma sınırları demek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahale alanlarını mı daraltmak istiyorlar?

Terör örgütü artık kendini feshettiğini söyleyemez, söylese de kimseyi inandıramaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir soru sorsa; madem ki bunlarla oturuyor mademki İmralı’ya gidip teşviki mesaide bulunuyor. Onlara sorun: Mahmur Kampı ne olacakmış mesela? Terörün kuluçka merkezleri ne olacakmış? Sadece Suriye'nin kuzeydoğusundaki o Suriye Demokratik Güçleri ya da işte PYD-YPG yapılanmasını söylemiyorum. Irak’ın kuzeyinde ne olacakmış? O kuluçka merkez niteliğini taşıyan kampların durumu ne olacakmış? Bütün bunların tamamına toptan bir bakışla yaklaşmayı becerememenin sonucudur bugün başımıza gelenler" dedi.

"SİYASİ MANEVRA ALANI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yasal düzenlemelerle ihtiyaç duyulduğuna dair değerlendirmelere değinen Dervişoğlu, "Peki bunu nasıl yapıyorlar? Irak'ın bir terör bölgesinde ya da rahat hareket ettikleri bir bölgede basın toplantısı yaparak. Ellerinde en gelişmiş Amerikan silahları var. Bu süreç başladığında, ‘PKK silah bırakacak’ diye milleti kandırmaya çalıştıkları dönemde de söyledim. Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği silahları, Türkiye’ye kim ve hangi saikle teslim edebilir? Burada bir siyasi manevra alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki sözünü tutmaması muhtemel bir devlet var; Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama sürecin devamı için verdiği bütün sözleri tutan ve herhangi bir sorumluluk söz konusu olmasın diye de ona göre söylem geliştiren bir terör örgütü var. Ayrıca o terör örgütünün siyasi uzantısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Cumhuriyet’in değerlerinden Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine, Cumhuriyet’in banisi Mustafa Kemal Atatürk’e örtülü cümlelerle hakaret yağdırıyor. Türkiye’nin üniter devlet yapısını tartışmaya açıyor, Türkiye’nin değerlerini tartışmaya açıyor, yasal düzenlemeler zemininde de PKK’ya Türkiye’de siyaset yapmasının önünü açabilecek birtakım girişimlere öncülük ve önderlik ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönettiğini zannedenler de bütün bunlara kurdukları komisyon masalarında komisyonculuk yapıyorlar. Türkiye bütün bu olanları tecrübe etmemiş bir ülke midir ki pişirip pişirip aynı düzlem içerisinde karşımıza getiriyorlar" dedi.

"ÖRGÜTE ÜYE OLMAK BAŞLI BAŞINA BİR SUÇ ZATEN"

Terör örgütünün 'siyasi entegrasyon' söylemini değerlendiren Dervişoğlu, "Terör örgütü siyasi entegrasyon diyerek ne istiyor? Suriye'nin kuzey doğusunda Suriye Demokratik Güçleri ya da işte ya PYD-YPG denen ordulaşmış silahlı örgütlerin Suriye'ye entegrasyonuna benzer bir entegrasyon mu yapacaklar? Ya da şöyle mi düşünüyorlar entegrasyon derken; PKK denen cani terör örgütü Suriye'de kurguladıkları ve planladıkları gibi nasıl olsa ABD’nin eğittiği ve donattığı bir yapı, Türk Silahlı Kuvvetlerine mi entegre olacak? Onların suç işlememiş olanları da TBMM’de siyaset mi yapacak? Saçmalık şurada, örgüte üye olmak başlı başına bir suç zaten. Suça karışmamış örgüt üyesi olmak da başlı başına bir aymazlık. Bunları hangi çerçevede düşünüp kamuoyuyla paylaşıyorlar ya da koca koca saraylarda görev yapanlar bu görüş ve düşünceleri tahkim edecek söylemi nasıl geliştiriyorlar anlamış değilim" diye konuştu.

"‘PKK EŞİTTİR ÖCALAN O DA EŞİTTİR KÜRTLER’ DENKLEMİ KÜRTLERE ZARAR VERİR"

Terör örgütü üyelerinin suça karışıp karışmadığının tespit edilebilme imkânı ve pratiği olmadığını söyleyen Dervişoğlu, "Böyle bir şeyi daha önceden tarih kaydetmemiş olduğu için nasıl yapılacağını belirleme imkanına kimse sahip olamaz. Ama burada bir şey var. Bu iş Türkiye için bir güvenlik sorunuydu, örgüt ile onun siyasi uzantısı parti tarafından siyasal zemine taşındı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ne 50 senedir kurşun sıkan örgütün başı bir barış güvercini gibi bu iktidarı yönetenler tarafından büyük Türk milletine sunulmaya kalkışıldı. İşin en kötü tarafı şu: ‘PKK eşittir Öcalan o da eşittir Kürtler’ denkleminin gerçek anlamda Kürtlere vereceği zarar benim endişemin temel kaynağı. Onun için ben kendi adıma ‘Ben şartel değilim beni kimse indirip kaldıramaz ben bu ülkenin sigortasıyım’ diyorum her fırsatta. Çünkü onların varlıkları, huzurları, mutlulukları da benim için önemli" diye konuştu.

"KURULUŞ FELSEFESİ TARTIŞILIR HALE GELİYOR"

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan lehine DEM Parti grup toplantısında slogan atılması üzerine tepki verdiklerini hatırlatan Dervişoğlu, "Bunlar eşleştirildiğinde dilimizden, kökenimizden ötürü bize ırkçılık suçlaması yapıldı. Bu kadar basit mi, bu ülkeyi yönetenler bu gerçekleri görmüyorlar mı? Bütün bunların merhale merhale, adım adım yaşama geçirilmek üzere planlanmış senaryolar olduğunu idrak etmiyorlar mı? Ne demiştik? Türk milletinin değerlerini tartışma konusu yapacaklar. Tartışılıyor bugün.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini tartışmaya açacaklar ve bugün baktığınızda kuruluş felsefesi tartışılır hale geliyor. Türkiye'deki anayasal düzeninin sorgulanmasına vesile olabilecek satırbaşlarını açacaklar bu komisyonda. Bir mesafe elde edip etmemeleri çok önemli değil. Önemli olan, bu büyük milletin kurduğu Cumhuriyet’in tartışılmazlarını tartışmaya açmak ve bir güvenlik sorunu olan terör belasını siyasal zemine taşımak amaçları dedik. İşte bugün muvaffak oldular ve dolayısıyla da Türkiye’nin başındaki belanın acilen tedbir alınmaması halinde daha da büyümesini muhtemel kılabilecek adımlar attılar. Onun için ben yine de bu büyük milletin, bütün bu olup bitenlere seyirci kalmayacağının altını çiziyorum ve herkesi aklını başına almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.