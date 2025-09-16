Yeniden Refah'tan dikkat çeken çıkış: Türkiye’nin CHP’den büyük sorunları var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye’nin CHP’den büyük sorunları var" dedi.

YENİDEN REHAF'TAN DİKKAT ÇEKEN CHP ÇIKIŞI

Yeniden Refah Partisi MYK toplantısı Genel Başkan Fatih Erabakan önderliğinde yapıldı.

Toplantı gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi ve hukukta meydana gelen sıkıntılar olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE’NİN CHP’DEN BÜYÜK SORUNLARI VAR"

CHP'ye yönelik davalar hakkında da konuşan Kılıç, "Ekonomide işler iyiye gitmiyor. Ama gelin görün ki Türkiye ekonomiyi, hukuku, adaleti değil CHP’yi konuşuyor. Varsa yoksa CHP. Gece gündüz CHP. Üstelik CHP de bu durumdan memnun gibi görünüyor. Türkiye’nin CHP’den büyük sorunları var" diyerek şunları söyledi:

"Yüksek faizler var. Yüksek enflasyon var. Enflasyon ve faiz hedefleri sürekli revize ediliyor. Tek haneli faiz, enflasyon beklentisi sürekli öteleniyor. Avrupa Birliği’nde faizler yüzde 2-2,5. ABD’de yüzde 3,5. Hindistan’da yüzde 5,5 Türkiye’de yüzde 40,5. Türkiye’nin CHP’den daha büyük sorunları var derken kastettiğimiz budur. Emekli geçinemiyor. Asgari ücretli açlık sınırında.

Çiftçi, köylü tarlada, bağda zararda. İşsiz milyonlar umutsuzca kahvehane masalarında. Diplomalı gençler, işsiz, parasız, depresyonda. Bu şartlar altında bile…Televizyonlarda gece gündüz konuşulan ne? CHP! Hay Allah ya. Bize ne Gürsel Tekin’den?! Başka işimiz mi yok bizim, Allah aşkına. Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Aksaray’dan geliyorum. Türkiye’nin gündemi, CHP değil ekonomi. Kayyum değil ekmek kavgası. Bizden söylemesi, sizin de haberiniz olsun.''

"TÜRKİYE'Yİ TEK PARTİLİ DÖNEME TAŞIMAYALIM"

CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında iptal istemiyle açılan davada, verilen erteleme kararına ilişkin de konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, "Türkiye demokrasisinin görünümünü de 1946 öncesinin dönemine, tek partili döneme taşımayalım" diyerek şöyle konuştu: