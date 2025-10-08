Yeni Anayasa'yı kendisi için değil 'küresel sebepler'den istiyormuş! Erdoğan öyle dedi

Yayınlanma:
Yeni Anayasa talebini bir kez daha dillendiren Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, "Türk demokrasisini sivil damgalı yeni bir anayasayla taçlandırma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir. Bunun gerisinde şahsi kaygılar değil. Küresel sebepler vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeni yasama yılında partisinin ilk Grup Toplantısı'nda bir kez daha yeni Anayasa çağrısı yaptı.

Erdoğan, yeni Anayasa hedeflerinden 'şartlar ne olursa olsun' kopmadıklarını ve bunun arkasında 'şahsi kaygılar' olmadığın öne sürdü.

"KÜRESEL SEBEPLER VAR"

Erdoğan, yeni Anayasa taleplerinin gerisinde 'küresel sebepler' olduğunu söyledi:

"Türk demokrasisini sivil damgalı yeni bir anayasayla taçlandırma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir.

Şartlar ne olursa olsun. Bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız. Bunun gerisinde şahsi kaygılar değil. Küresel sebepler vardır.

Şurası bilinen bir gerçektir. Hem 1961 Anayasası hem 1982 Anayasası demokratik işleyişe bu işleyişin ayrılmaz parçası olan siyasi partilere bilhassa da milli iradeye yönelik güvensizliğin izleriyle doludur. "

Son Dakika | Belediyelerin yetkileri mi alınıyor? Erdoğan'dan 'reform' açıklamasıSon Dakika | Belediyelerin yetkileri mi alınıyor? Erdoğan'dan 'reform' açıklaması

"MİLLİ BİR MESELE"

Erdoğan, yeni Anayasa'nın vatandaşların 'en büyük özlemi' olduğunu söyleyip bunun bir 'milli' mesele olduğunu ifade etti:

"Anayasal metinlerin özüne ve sözüne sirayet eden bu vesaitçi ruh pek çok yerde kendi varlığını yaşatacak burçlar kaleler, kuleler inşa etmiştir.

Yakın geçmişteki kapsamlı revizyonlara rağmen yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacı tam olarak karşılanamadı.

Darbelerden değil. Milletin irfanından beslenen demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen askeri müdahalelerin kötü mirasını reddeden sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir.

Yeni ve sivil bir anayasa hedefi tam da bu nedenle milli bir mesele olarak on yıllardır önümüzde duruyor. Çağımızın gereklerine uygun milletimizin talep ve beklentilerini karşılayan 86 milyonun her bir ferdinin sahiplendiği yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç her geçen gün kendini daha fazla hissettiriyor."

"ÇOK UMUTLUYUZ"

2010 ve 2017 referandumlarında AKP eliyle köklü değişiklik yapılan ve son değişikte parlamenter sistemin kalktığı mevcut Anayasa'nın 'miadını' doldurduğunu belirten Erdoğan, bu dönem ki Meclis'ten de 'çok umutlu' olduğunu dile getirdi:

"Dahası bu ihtiyacı hemen hemen tüm siyasi partiler açıkça ikrar ediyor. Şunu bir kez daha altını çizerek söylemek isterim. 1982 Anayasası miadını çoktan doldurmuştur.

Türkiye yüzyılı menziline adaleti bir sağdan bir soldan asmakla tesis ettiğine inanan bir zihniyetin ürünü olan mevcut anayasayla varamayız.

Siyaset kurumu olarak bu sorunu ne kadar erken çözebilirsek ülkemize ve demokrasimize o derece büyük hizmet etmiş oluruz.

Biz 28. dönem parlamentomuzdan bu bakımdan çok umutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu özlemi giderecek somut fırsatlar ortaya çıktığında siyasi mazeretler ve kategorik itirazlar bir kenara bırakılır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

