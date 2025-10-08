Son Dakika | Belediyelerin yetkileri mi alınıyor? Erdoğan'dan 'reform' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nı AKP Kongre Merkezi’nde düzenledi.

Erdoğan, AKP'nin 'reformlar' partisi olduğunu söyleyip TBMM'de kritik yasa değişikliklerinin olacağını açıkladı.

BELEDİYELERE NEŞTER Mİ GELİYOR?

Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik tartışmalı operasyonlara dikkat çekip 'bu sorunların' çözüleceğini söyledi:

"İçinde bulunduğumuz yasama yılını da ekonomiden yerel yönetimlere, hak ve özgürlüklerden adalete birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

Yerel yönetimlerde denge denetleme eksikliğinin can yakıcı sonuçlarına son dönemde yürütülen yolsuzluk operasyonlarında hepimiz şahit oluyoruz.

Milyarlarca lira belediyelere çöreklenmiş Akbabalara adeta peşkeş çekilmiş ama ortada hizmetin, eserin, icraatın, yatırımın kırıntısı bile yok.

Hizmet beklentisiyle yetkiyi veren halk ancak büyüyen, semiren, banka hesapları kabaran bir avuç tüfeyliden başkası değildir.

Hem yerel yönetimlere güveni zedeleyen hem de hizmet kalitesini dibe çeken bu sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor.

Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır"

'Belediyeler' haricinde de Erdoğan şu 'reformları' yapacaklarını ifade etti:

"Aynı şekilde Türkiye ekonomisini geleceğe hazırlayacak sanayide dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında iddialı hazırlıklar içindeyiz. İnşallah bunları yakında meclisimizin takdirine sunacağız. Temennimiz kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da artıracak bu reform hamlesine herkesin hüsnüniyetle destek vermesidir"

Erdoğan, CHP'yi de açıkça belediyeler üzerinden şöyle hedef aldı:

"Özellikle belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır."

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki temizlikte yetersiz kalması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Erdoğan, CHP'li belediyelerin 'çöp' toplayamadığını iddia etti. Başkentteki patlaya boru nedeniyle yaşanan kesinti üzerinden de Ankara'nın 'Kerbela'ya dönüştüğünü söyledi. Erdoğan şunları sarf etti: