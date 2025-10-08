Son Dakika | Belediyelerin yetkileri mi alınıyor? Erdoğan'dan 'reform' açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nı AKP Kongre Merkezi’nde düzenledi.
Erdoğan, AKP'nin 'reformlar' partisi olduğunu söyleyip TBMM'de kritik yasa değişikliklerinin olacağını açıkladı.
BELEDİYELERE NEŞTER Mİ GELİYOR?
Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik tartışmalı operasyonlara dikkat çekip 'bu sorunların' çözüleceğini söyledi:
- "İçinde bulunduğumuz yasama yılını da ekonomiden yerel yönetimlere, hak ve özgürlüklerden adalete birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.
- Yerel yönetimlerde denge denetleme eksikliğinin can yakıcı sonuçlarına son dönemde yürütülen yolsuzluk operasyonlarında hepimiz şahit oluyoruz.
- Milyarlarca lira belediyelere çöreklenmiş Akbabalara adeta peşkeş çekilmiş ama ortada hizmetin, eserin, icraatın, yatırımın kırıntısı bile yok.
- Hizmet beklentisiyle yetkiyi veren halk ancak büyüyen, semiren, banka hesapları kabaran bir avuç tüfeyliden başkası değildir.
- Hem yerel yönetimlere güveni zedeleyen hem de hizmet kalitesini dibe çeken bu sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor.
- Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır"
'Belediyeler' haricinde de Erdoğan şu 'reformları' yapacaklarını ifade etti:
- "Aynı şekilde Türkiye ekonomisini geleceğe hazırlayacak sanayide dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında iddialı hazırlıklar içindeyiz. İnşallah bunları yakında meclisimizin takdirine sunacağız. Temennimiz kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da artıracak bu reform hamlesine herkesin hüsnüniyetle destek vermesidir"
Erdoğan, CHP'yi de açıkça belediyeler üzerinden şöyle hedef aldı:
- "Özellikle belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır."
Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki temizlikte yetersiz kalması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı çağrıya yanıt verdi.
Bakanlık okullardaki temizlik krizini çözemedi! Murat Kurum 300 robotla devreye girdi
Erdoğan, CHP'li belediyelerin 'çöp' toplayamadığını iddia etti. Başkentteki patlaya boru nedeniyle yaşanan kesinti üzerinden de Ankara'nın 'Kerbela'ya dönüştüğünü söyledi. Erdoğan şunları sarf etti:
- "Değerli kardeşlerim hal böyleyken Beyefendi dün çıkmış daha çöpünü bile düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine güya okul müdürlerine çağrı yapıyor. Öyle bir pişkinlik ki başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Bir de utanmadan yok telefon edin şunu yapalım bunu yapalım diyorlar. Ya sen önce çöpleri topla. Sen önce vatandaşa su ver. Sen önce milleti çöp dağlarından, kokudan kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin hiç insafınız hiç vicdanınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan 3-5 senede çarçur ettiniz. Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz. Özür dileyeceğinize bir de yüzsüzce bize sataşıyorsunuz. Hadi milletten utanmıyorsunuz. Bari Allah'tan korkun. Hadi kendinize saygınız yok. Ankara'da elinde su bidonları ile bekleyen vatandaşımıza da mı saygınız yok? Çöp dağlarının arasında okuluna, işine, ofisine gitmeye çalışan insanımıza zerre kadar saygınız yok. Aynaya baktığınızda ya sizin hiç yüzünüz kızar mı yok? Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyordun. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana. Kimden çekiliyor? Kimden korkuyorsun? Bakın çok açık söylüyorum. Normalde kendine ve halkına saygısı olan bir siyasetçi bütün bunlardan sonra suç bastırmaya çalışmaz. Gündem saptırmaya hiç çalışmaz. Çıkar delikanlıca beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin hesabını millete verir. Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bir bahanesi var ama millete hesap verecek yüreği, cesareti, saygısı yok. Ne diyelim? Kukla Genel Başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor. Yıllarca kontrollü muhalefet edebiyatı yaptılar ama neticede kendileri kontrollü genel başkan oldular."