Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'kurucu önder' tepkisi: Gülen’e de ‘Mehdi’ deyin rahatlayın

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Iğdır'da yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdi.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' ifadesinin kullanılmasına tepki gösteren Ağıralioğlu, "Kırk bin evladımızı öldüren bir caniye ‘kurucu önder’ diyorsunuz. Fetullah Gülen’e de ‘Mehdi’ deyin rahatlayın bari" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Iğdır’da düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

Konuşmasında dış politika ve devlet temsilinin önemine vurgu yapan Ağıralioğlu "Biz devletimizin başı yurt dışındayken onun sözünün, kuvvetinin ve kudretinin zayıflamaması için açıkça kem söylemler etmeyi tercih etmeyiz; dışarıya çıktığında rakibimiz ya da eleştirisini yaptığımız kişi de olsa, nezaketle davranıp ülke çıkarını gözetiriz" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu

Süreç komisyonu planında değişikliğe gidildi

"FETULLAH GÜLEN’E DE ‘MEHDİ’ DEYİN RAHATLAYIN BARİ"

"Ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz. İşlerimizi düzgün yapamazsak, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir vatanı, güvenli bir devleti olmayacak. Memleketimizin sorunlarını bugün çözemiyorsak, çocuklarımız yarın bizim bugün çözmeye çalıştığımız meselelerle uğraşmak zorunda kalacak. Bunun için şimdi sorumluluk almalıyız" diyen Ağıralioğlu, konuşmasına Öcalan için 'kurucu önder' denilmesine tepki göstererek şöyle devam etti:

"Dost dediğinize düşman, düşman dediğinize dost dediniz. Öcalan’a söve söve seçim kazandınız. Bu seçimde Öcalan’ı kendinize müttefik ettiniz. Sözünüze güvenilmez insanlar haline geldiniz. Sizin yüzünüzden bize bile güvenmiyorlar, neredeyse. O kadar illallah ettirmiştiniz ki milletimize; kırk yıl sövmüştünüz, şimdi yol arkadaşınız, müttefikiniz, kurucu önderiniz… Kırk bin evladımızı öldüren bir caniye ‘kurucu önder’ diyorsunuz. Fetullah Gülen’e de ‘Mehdi’ deyin rahatlayın bari."

Yavuz Ağıralioğlu: Bizi parti kurmaya mecbur bıraktınız

AĞIRALİOĞLU'NDAN KÜRESEL LİDERLİK TANIMI

"Yani parası değerli bir ülkenin yöneticisi olursanız, cumhurbaşkanı olursanız… Saygın üniversitelerini inşa edebilmiş, çocuklarına iyi eğitim verebilen ve eğitimle dünyanın en aranan insan gücünü organize edebilen bir yönetim kurmuşsanız, paranız değerliyse işte o zaman küresel lider olursunuz. İşte gerçek liderlik budur."