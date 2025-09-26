Süreç komisyonu planında değişikliğe gidildi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun programında değişiklik yapıldı.

MA’da yer alan habere göre, komisyonun daha önce kadın ve gençlik örgütleriyle yapılması planlanan toplantısı iptal edildi. Bunun yerine, hukuk örgütlerinin görüşlerinin alınmasına karar verildi.

Söz konusu değişikliğin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, komisyonun toplanacağı tarih ve hangi hukuk örgütlerini dinleyeceği ise netleşmedi.

YENİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Yeni yasama yılında Komisyon'un çalışmalarının ikinci aşamaya geçeceğini kaydeden DEM Parti, bu aşamanın “hukuk süreci” olacağını belirtmişti. Parti; Geçiş Dönemi Kanunu, İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, TCK ve CMK’de yapılması gereken değişiklikler; kayyum uygulamalarının son bulması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, ayrımcılıkla mücadele düzenlemeleri ve anadilinde eğitim hakkı gibi başlıklarda öneriler sunmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

DEM Parti'den kritik süreç açıklaması: İkinci aşamaya geçiyoruz