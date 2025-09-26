Yavuz Ağıralioğlu: Bizi parti kurmaya mecbur bıraktınız

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AKP'nin yürüttüğü politikaya tepki göstererek "Bizi parti kurmaya mecbur bıraktınız" dedi.

Kars Halk Eğitim Merkezi Kongre Salonu’nda düzenlenen halk buluşmasında, gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu, ülkeyi Cumhur İktidarının elinden alacaklarını belirtti.

AĞIRALİOĞLU'NDAN İKTİDARA SERT ELEŞTİRİLER

AKP'nin vaatleri ile icraatlarının uyuşmadığını vurgulayan Ağıralioğlu "Milletinizin sevgisini, duasını, ümidini yıktınız" diyerek şöyle konuştu:

"23 yıl önce milletinize verdiğiniz sözlerin aynısını vererek bizi parti kurmaya mecbur ettiniz. Siz sözlerinizi tutmadınız diye, biz sizlerin verdiği sözlerin aynısıyla parti kurmak zorunda kaldık.

Siz 23 yıllık iktidarınızda millet size umutla, duayla iktidar verdi. Ama siz milletinizin hissesine masuniyet ve gözyaşı düşürdünüz. Ağlayanların hepsinin tek derdi memleket derdidir. Artık size sözle, lafla bir şey deme şansımız yok. Diyince duyurma şansımız da yok. Bunu yap, şunu yapma dediğimizde de bizi ciddiye almıyorlar.

Bizim bunlarla memleketi düzelteceğimiz bir durmumuz yok. O yüzden AK Parti’nin artık böyle bir siyasal iklimde memleketi millete teslim etmesi lazım. Niçin yapamadığının hesabını vermelidir. Biz AK Parti ve MHP’nin düşmanı değiliz. İktidara siyasi hasımlıkla eleştiride bulunuyor değiliz. Bizim sorumluluğumuz var ve sorumluluğumuz memleket bundan daha iyi nasıl olabilirin sorusunun cevabıyız biz."

"YAPAMADIĞI HER ŞEYİ CHP’YE YÜKLEDİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marifetli bir insan olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Tayyip Bey maharetli bir insandır. 23 yılda fakirliğin temelini oluşturdu. Cumhurbaşkanımız kabiliyetli bir siyasetçidir. 23 yıldır her şeyi yapmaya kudreti var. ‘İsmet İnönü’nün yüzünden bunlar başımıza geldi’ diyor. 23 yıldır beyefendiyi iktidarda tutuyor bu millet, ama Tayyip Bey ‘CHP’ye niçin oy vermemiz gerektiğini’ anlatıyor bize" diyerek şu sözleri sarf etti:

"Bize sorun çözen, soframıza bereket olan, aş, iş olan, evlatlarımızın umudu olan, yaşama sevincimiz olan bir imkanla yönetim kurması gerekiyorken, yapamadığı her şeyi CHP’ye yükledi. ‘CHP yüzünden bunların hepsi başımıza geldi’ diyor. Şimdi Özgür Bey’e daha yeni alışıyor. Kemal Bey’in canını çıkart. ‘Enflasyon niye var? Diyor. ‘Kemal yüzünden’, ‘faiz niye var’ diyor? Meral yüzünden. O Kemal’den bu Meral’den, siyasetin Tayyip Bey tarafı teflon tava gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor."

"MİLLET SİZDEN KORKUYOR"

Yurttaşların iktidardan korktuğuna dikkat çeken Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu son olarak şunları söyledi: