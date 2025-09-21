Ağıralioğlu eski defterleri açtı: Sinan Oğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener...

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra geçtiğimiz yıl Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu, Babala Tv'de Oğuzhan Uğur'un hazırlayıp sunduğu "Mevzular" programının konuğu oldu. Program esnasında bir seyircinin, "Anahtar Parti muhalif bir parti midir? Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan size Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif etse kabul eder miydiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"ETMİYORUM, ETMEDİM"

Ağıralioğlu, partisinin konumunu muhalefet olarak tanımlarken, geçmişte bir teklifi reddettiğini dile getirdi. Ağıralioğlu, soruya cevaben, "Anahtar Parti, muhalif bir partidir efendim. Teklif de kabul etmiyorum, etmedim yani. Bu Yavuz'u AKP'ye gidecek. Bu Yavuz AK Parti'ye yanlıyor' diyen herkes AK Parti'ye gitti." ifadelerini kullandı.

"FİTNE YAPAN HERKES AK PARTİ'YE GİTTİ"

Açıklamasının devamında, geçmişte kendisine yönelik yapılan eleştirilere de değinen Ağıralioğlu, "Fitne yapan herkes AK Parti'ye gitti. İYİ Parti dahil buna. Bir kısım daha var onlar daha gitmedi, AK Parti'ye geçtiler. Sinan Bey'in çok sert ve köşeli sözleri vardı. Devlet Bey'in vardı. Meral Hanım'ın vardı." dedi.