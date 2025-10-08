Yavuz Ağıralioğlu 'Apo' sloganlarına ateş püskürdü

TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara tepkiler sürüyor.

Meclis'te atılan 'Biji serok Apo(Yaşa önder Apo)' sloganlarına Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ateş püskürdü.

Meclis'te atılan "Apo" sloganları Cumhur'u karıştırdı: İktidarın küçük ortağından zehir zemberek açıklama

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Söz konusu sloganların suç olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Suç duyurusunda bulunacağız. Tarihe not olarak getireceğiz" dedi.

Sözcü TV kanalında duruma ilişkin açıklama yapan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Suç duyurusunda bulunacağız. Meclis Başkanlığı, Meclis'in hükmü şahsiyetini koruyacak. Terörü övmek, teröristi övmek, teröristliğine slogan atmak şu anda suçtur. Bu hükümet, Meclis'inde evlatlarının katiline slogan attıran, evlatlarının katilinin posterlerini astıran, evlatlarının katili olan bu terör örgütüne efendim dil pazarlığı yaptıran, anayasasını konuşturan, kimliğini konuşturan bir koalisyon olarak tarihe geçmiştir. Bu utanç bunlara yeter" dedi.