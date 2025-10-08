Meclis'te atılan "Apo" sloganları Cumhur'u karıştırdı: İktidarın küçük ortağından zehir zemberek açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan İmralı süreci, TBMM çatısı altında kurulan komisyonun kuracağı bir heyetle Öcalan'ı ziyareti tartışılırken Bahçeli bir hamle daha yaptı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada "Gerekirse Milli Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır" dedi.

MECLİS'TE ATILAN "APO" SLOGANLARI CUMHUR'U KARIŞTIRDI

Öcalan ile komisyonun görüşmesini talep eden DEM Parti’nin Meclis grup toplantısında konuşan Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır’dan, kadim şehirden, Kürdistan’ın dört bir yanından özgürlük, eşitlik ve Öcalan’ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz” dedi.

Koçyiğit’in “Kürdistan” sözlerinin ardından salondaki DEM Partililer “Biji Serok Apo” sloganları attı. Meclis tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçen eyleme sert tepkiler gelmeye başladı.

Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur'un küçük ortağı olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu devlete meydan okumadır. Bir kez daha söylüyoruz ki, terörle teröristle müzakere olmaz. Olursa işte böyle hadsizleşirler" dedi.

İKTİDARIN KÜÇÜK ORTAĞINDAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Mustafa Destici ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülistan Kılıç Koçyiğit'in çıkışı ve atılan sloganlara sert sözlerle tepki gösterdi.

Destici şunları söyledi: