Yandaş Gazeteci Yavaş haberinin arkasında durdu! Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür ediyordun' hatırlatması yaptı

23 Mart'ta 15,5 milyon vatandaşın oyları ile Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının tartışmalı şekilde iptal edilmesi nedeniyle seçimde aday olamama ihtimali var.

Hakkındaki tutuklama kararı ve diploma iptali hakkındaki yargı süreçlerinin kesinleşmemesi nedeniyle İmamoğlu'nun yerine CHP'nin adayı kim olacak sorusu da gündeme geldi.

Mansur Yavaş'ın isminin öne çıkmasının ardından iktidar medyasından TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın adaylığına karşı çıktığını söyledi.

Atik, Kılıçdaroğlu'nun '"Ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası, CHP yeni bir aday belirlemeli" dediğini aktarırken eski CHP liderinden den flaş yalanma geldi.

Atik, "Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor... İki ismin de adaylığına da bir rezerv koyuyor anladığım kadarıyla.Buradan anladığım Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın da aralarının açıldığı bilgisi oldu" ifadelerini de kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın adaylığına 'rezerv' mi koydu? İktidar medyasının haberine jet yalanlama

Ekol TV'den Eray Görgülü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bunlar bu yalan söyleniyor bilmiyorum" dedi.

Atik de Kılıçdaroğlu'nun yalanlamasının ardından sessizliğini bozdu.

Atik, haberinin doğru olduğunu ve her kelimesinin arkasında olduğunu ifade etti.

Atik, Kılıçdaroğlu'nun İBB'ye karşı operasyonlar hakkında dikkat çeken haberler yapan TGRT'yi 'Objektif haberleriniz için teşekkür' ettiğini hatırlatıp şunları ifade etti: