Vatan Partisi'nden Doğu Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sağlık sorunları nedeniyle 27 Ekim'de hastaneye yattığını, 30 Ekim'de taburcu olduğunu duyurdu. Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin son durumu açıklayan Bursalı, şu an genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Doğu Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bursalı, "Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, 4 Ekim 2025 Kocaeli ve 5 Ekim 2025 Ankara Kitap Fuarlarında halkın yoğun ilgisi sonucu, alt solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerine maruz kalmıştır. Hafif ateş, eforla gelen hafif nefes darlığı, alt solunum hava yollarında bir spazmı düşündürmüş kendisine semptomatik ve koruyucu tedaviye başlanmıştır. Hava yollarındaki spazmın açılmasıyla yürümekle gelen nefes darlığı düzelmiş kendisinde görülen öksürük azalmıştır" dedi.

"GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Perinçek’e yapılan akciğer tomografisinde akciğerin temiz olduğu, herhangi bir sorun içermediğini açıklayan Bursalı, "Rutin kan incelemelerinde D-dimer dışında diğer parametreleri normaldir. Damar içi özellikle akciğer atardamarında pıhtılaşmalara neden olabilecek D-dimer yüksekliği Covit ile ilişkilendirilmiş ancak Covit testi negatif çıkmıştır.

Kendisine yapılan koroner anjioda ikincil öneme sahip yan kalp atardamarında darlık saptanmış ve bu darlığa müdahale edilmiştir. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü giriş yaptığı hastaneden, 30 Ekim 2025 Perşembe günü sorunsuz bir şekilde taburcu edilmiştir.

Sayın Doğu Perinçek’e ilaç tedavisine ek olarak sosyal mesafeye dikkat ederek günlük çalışmalarına devam edeceği bildirilmiştir. Ateş, nabız, solunum parametreleri normal olup düzelme sürecindedir. Genel sağlık durumu iyidir. Günlük faaliyetlerini sürdürmesinde tıbbi açıdan herhangi bir sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.