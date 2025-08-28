Valilikte Erdoğan telaşı: Apar topar temizlemişler

Yayınlanma:
Kayseri Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Valilik makamının temizliği için 13 bin 200 TL’lik harcamaya yaptığı ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2025’te AKP’nin Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi için Kayseri’ye gitmişti.

Erdoğan'ın Kayseri programında, havalimanının yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına da katıldı.

Erdoğan'ın Kayseri ziyareti İl valisi Gökmen Çiçek telaşlandırdı. Vali Çiçek'in Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle makam temizliği için 13 bin TL'lik harcama yaptığı belirtildi.

Kayseri Valisi İsmailağa Tarikatı üyelerini makamında kabul etti

VALİDEN APAR TOPAR TEMİZLİK

Birgün'de yer alan habere göre Kayseri Valiliği, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak 2025 tarihinde ilimize yapması planlanan ziyareti sebebiyle valilik makamının detaylı temizliğinin yaptırılması işi” açıklamasıyla 13 bin 200 TL’lik bir harcama yaptığı ifade edildi.

Kaynak:BirGün

