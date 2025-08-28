Valilikte Erdoğan telaşı: Apar topar temizlemişler

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2025’te AKP’nin Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi için Kayseri’ye gitmişti.

Erdoğan'ın Kayseri programında, havalimanının yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına da katıldı.

Erdoğan'ın Kayseri ziyareti İl valisi Gökmen Çiçek telaşlandırdı. Vali Çiçek'in Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle makam temizliği için 13 bin TL'lik harcama yaptığı belirtildi.

VALİDEN APAR TOPAR TEMİZLİK

Birgün'de yer alan habere göre Kayseri Valiliği, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak 2025 tarihinde ilimize yapması planlanan ziyareti sebebiyle valilik makamının detaylı temizliğinin yaptırılması işi” açıklamasıyla 13 bin 200 TL’lik bir harcama yaptığı ifade edildi.