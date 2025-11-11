Ümit Özdağ'ın 'Öcalan Ankara'ya gelecek' iddiasına yanıt Abdulkadir Selvi'den geldi

AKP iktidarı medyasından Hürriyet'in Yazarı Abdulkadir Selvi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Öcalan iddiasına yanıt verdi.

Selvi, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın İmralı Süreci kapsamında ev hapsine çıkacağı iddiasını kesin dille reddetti.

Selvi, Özdağ'ın Türk milliyetçilerini tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü:

"Peki Ümit Özdağ bunu nereden çıkarıyor? Ümit Özdağ akan kanın durmasını istemiyor. Şehit cenazeleri gelsin diye bekliyor. Terör devam etsin, Ümit Özdağ’a da siyasi istismar malzemesi çıksın istiyor"

Ümit Özdağ, bir süre önce Suriyeliler üzerinden provokasyonlar yapıyordu. Bu kez de Öcalan üzerinden halkı kışkırtmaya çalışıyor"

Selvi, söz konusu iddianın daha önce de gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında bu konu sorulduğunda “Ev hapsi, mev hapsi yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok, Bebek katiline af yok” diye yanıt vermişti. Ev hapsine yok diyen Erdoğan, Ankara’ya gelmesine izin verir mi? Bunu akıl mantık alıyor mu? Ayrıca Öcalan’ın da bu yönde bir talebi yok" açıklamasında bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı: Öcalan'ın Ankara'daki evi hazır salon takımlarını mı göstereyim?

Selvi, sadece Öcalan'ın İmralı Cezaevi'ndeki koşullarının iyileştirileceğini de, "Sadece PKK silah bırakıp tasfiye olduğu taktirde İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi gibi bir eğilim söz konusu" sözleri ile anlattı.

Özdağ, X hesabından, "Demirtaş serbest kalacak, Öcalan önce TBMM komisyonu ile sonra basınla görüşecek. Ankara’ya yerleşmesinin şartları oluşturulacak. Hapishanedeki PKK’lılar serbest kalacak. Dağdakiler inecek ve işe yerleştirilecek. Anayasa Öcalan’ın istediği değişecek. Sonu ne olacak? Öcalan’a asker ve polisin selama durmasını mı isteyeceksiniz? Başkalarını bilmem ancak Zafer Partisi Türk Milleti’nden aldığı güç ile bunlar olmasın diye mücadele edecek. Atatürk’e verdiğimiz sözü tutacağız" paylaşımını yapmıştı.

GÜNDEME İLK RASİM OZAN KÜTAHYALI GETİRMİŞTİ

AKP iktidarı medyasından Ensonhaber'deki Youtube programında Rasim Ozan Kütahyalı, 29 Kasım 2024'te Öcalan için ev hapsi iddiasında bulunmuştu. Kütahyalı şunları ifade etmişti: