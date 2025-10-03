Ümit Özdağ'dan KKTC seçimlerinde Ersin Tatar'a destek
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a desteğini açıkladı. Özdağ 5-6 Ekim tarihlerinde KKTC'ye gideceğini belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 19 Ekim'de mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP adayı Tufan Erhürman arasında gerçekleşecek.
Seçimlere kısa bir zaman kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tatar'a desteğini açıkladı. Özdağ, 5-6 Ekim tarihleri arasında parti olarak KKTC'ye ziyaret edeceklerini belirtti.
Kıbrıs'ta 20 bin öğrenci kayıp: Fuhuş ve insan ticareti şüphesi
ÖZDAĞ'DAN ERSİN TATAR'A DESTEK
"Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şöyle konuştu:
- "5-8 Ekim tarihleri arasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Devlet E. Bakanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte KKTC’yi ziyaret edeceğiz.
- Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'i ziyaret edecek ve önümüzdeki seçimlerde başarılar dileyeceğiz. Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor."
Kaynak:ANKA