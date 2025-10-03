Ümit Özdağ'dan KKTC seçimlerinde Ersin Tatar'a destek

Ümit Özdağ'dan KKTC seçimlerinde Ersin Tatar'a destek
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a desteğini açıkladı. Özdağ 5-6 Ekim tarihlerinde KKTC'ye gideceğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 19 Ekim'de mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP adayı Tufan Erhürman arasında gerçekleşecek.

Seçimlere kısa bir zaman kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tatar'a desteğini açıkladı. Özdağ, 5-6 Ekim tarihleri arasında parti olarak KKTC'ye ziyaret edeceklerini belirtti.

Kıbrıs'ta 20 bin öğrenci kayıp: Fuhuş ve insan ticareti şüphesiKıbrıs'ta 20 bin öğrenci kayıp: Fuhuş ve insan ticareti şüphesi

ÖZDAĞ'DAN ERSİN TATAR'A DESTEK

"Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şöyle konuştu:

  • "5-8 Ekim tarihleri arasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Devlet E. Bakanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte KKTC’yi ziyaret edeceğiz.
  • Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'i ziyaret edecek ve önümüzdeki seçimlerde başarılar dileyeceğiz. Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor."

Kaynak:ANKA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Siyaset
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da