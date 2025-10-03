Ümit Özdağ'dan KKTC seçimlerinde Ersin Tatar'a destek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 19 Ekim'de mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP adayı Tufan Erhürman arasında gerçekleşecek.

Seçimlere kısa bir zaman kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tatar'a desteğini açıkladı. Özdağ, 5-6 Ekim tarihleri arasında parti olarak KKTC'ye ziyaret edeceklerini belirtti.

ÖZDAĞ'DAN ERSİN TATAR'A DESTEK

"Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şöyle konuştu: