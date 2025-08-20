Ümit Özdağ 'Sinan Oğan yanlış tercihti' sözlerine tepki gösterdi: O şansı Kılıçdaroğlu kullanamadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de konuk olduğu programda, yazar ve akademisyen Erol Mütercimler ile "Sinan Oğan" gerilimi yaşadı.

Mütercimler, 2023 genel seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,17 oy alarak, ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan hakkında, Özdağ'ın aday göstererek hata yaptığına dikkat çekerek, “Ümit Hoca’nın çok büyük bir günahı var; Sinan Oğan" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Mütercimler'e sert yanıt verdi.

"TÜRKİYE BİR ŞANS ELDE ETTİ. KILIÇDAROĞLU ŞANSI KULLANAMADI"

Özdağ, Sinan Oğan'ı aday göstermelerinin hata olmadığını savunarak, Oğan'ı aday göstermedikleri takdirde Erdoğan'ın ilk turdan seçimi kazanacağını iddia etti.

Özdağ, şunları söyledi:

“Sinan Oğan hiçbir günah değildir. İkinci tura kalır mıydı biz aday çıkarmasaydık? Kalmazdı. Birinci turda Erdoğan kazanırdı. Birinci turda TBMM seçimlerini kim kazandı? AKP. Birinci turda Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy aldı. İkinci bir aday olmasaydı ikinci tura kalmayacaktı.

Peki ikinci tura adayı kim gösterdi? Zafer Partisi ve Adalet Partisi birlikte aday gösterdi. Benim seçim bütçem 1,5 milyon liraydı. O 1,5 milyon lirayı da tespih koleksiyonumu satarak buldum. Ve 1,5 milyon lirayla ben seçimin Türkiye’de ikinci tura kalmasını sağladım. Ve ikinci turda Türkiye bir şans elde etti. O şansı Kemal Kılıçdaroğlu kullanamadı.

Sinan Oğan yanlış şey yaptı. Ama Zafer Partisi doğru şeyi yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi.”

Özdağ, Oğan ile seçimden sonra hiç görüşmediklerini de sözlerine ekledi.