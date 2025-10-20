Ümit Dikbayır kimdir?

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan milletvekili Ümit Dikbayır, 2023 yılında partisinden ihraç edilmişti.

2023'ten bu yana bağımsız milletvekili olan Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı öğrenildi. Dikbayır'a parti rozetini salı günü CHP Lideri Özgür Özel'in katılacağı belirtildi.

Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

1968'de Sakarya'da dünyaya gelen Ümit Dikbayır, ilk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.

1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeliği, İYİ Parti Mali İşler Başkanlığı görevini yürütmüş olup, 27. Dönem ve 28. Dönem Sakarya Milletvekiliği yapmıştır.

Halen Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.