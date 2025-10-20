Ümit Dikbayır kimdir?

Ümit Dikbayır kimdir?
Yayınlanma:
İYİ Parti'den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılması bekleniyor. Ümit Dikbayır kimdir? Ümit Dikbayır kaç yaşında? Ümit Dikbayır nerenin milletvekili?

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan milletvekili Ümit Dikbayır, 2023 yılında partisinden ihraç edilmişti.

2023'ten bu yana bağımsız milletvekili olan Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı öğrenildi. Dikbayır'a parti rozetini salı günü CHP Lideri Özgür Özel'in katılacağı belirtildi.

yeni-proje-2.jpg
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyorSon Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

1968'de Sakarya'da dünyaya gelen Ümit Dikbayır, ilk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.

1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeliği, İYİ Parti Mali İşler Başkanlığı görevini yürütmüş olup, 27. Dönem ve 28. Dönem Sakarya Milletvekiliği yapmıştır.

Halen Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Siyaset
Şamil Tayyar kendini kaybetti! 'Artık eylem vakti' diyerek CHP'li Başarır'ı hedef aldı
Şamil Tayyar kendini kaybetti! 'Artık eylem vakti' diyerek CHP'li Başarır'ı hedef aldı
Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor
Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor
Son Dakika | Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilk tepki
Son Dakika | Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilk tepki