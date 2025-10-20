Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor

İYİ Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Ümit Dikbayır, tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden ihraç edilmişti.

Ümit Dikbayır kimdir?

Akşener ailesi ve özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarını yasadışı yollardan incelettiği iddia edilen Dikbayır, hakkındaki ihraç kararının gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamalar nedeniyle alındığı belirtildi.

Dikbayır, 20 Kasım’da gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada, “Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu” ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Dikbayır, partisinden ihraç edildikten sonra bir süre mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevini yürüttü.

YARIN CHP'YE KATILACAK

Halktv.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Ümit Dikbayır, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Grup Toplantısı'nda CHP'ye katılacak. Dikbayır'A parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takması bekleniyor.

BEKER'DEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de sosyal medya hesabından Ümit Dikbayır ile birlikte Özgür Özel'i ziyaret ettiklerini belirterek, CHP'lideri Özel ve Dikbayır ile birlikte çektikleri bir fotoğraf paylaştı.

Beker, fotoğraflı paylaşımında, "CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sn. Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'NİN TEKLİFİNİ 3 KEZ REDDETMİŞTİ

Ümit Dikbayır, daha önce Sözcü TV'de katıldığı programda AKP'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini de ifade etmişti.