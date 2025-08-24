Ulaş Karasu'dan AKP'li Güler'e: Senin ucuz tehditlerin bize sökmez!

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKParti Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Karasu, "Senin ucuz tehditlerin bize sökmez!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan sözlerini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından Güler'e tepki gösteren Karasu, "Bu ucuz polemikler, halkın derdine derman olmaz!" dedi.

Karasu, şu ifadeleri kaydetti:

"Abdullah Bey, Sivas’a yeni geldin tanıma aşamasındasın! Abdullah Güler, Genel Başkanımıza laf atacağına, söylediklerinden az ders al da Sivas’a hizmet getir!

Aynaya baksan, Sivas’a yıllardır ihanet eden beceriksizliklerinizi bir bir göreceksin. Adı 'Hızlı' kendi yavaş tren 3 saat 20 dakikada gelmiyor mu? 2 yılda iki kez rayların altı boşalmadı mı, iklim mi değişti de yeniden milyarlarca liralık ihaleye çıktınız?

Bu ucuz polemikler, halkın derdine derman olmaz! CHP Genel Başkanının adını ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin!

Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

