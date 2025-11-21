Tutuklanan eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık geri adım atmadı! Cezaevinden İmamoğlu resti çekti

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için, "Erdoğan kendine darbe yaptı" sözlerini söyleyen eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 6 Ekim'deki röportajından bir gün sonra tutuklandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı geçmişte Pınarhisar Cezaevi'nde ziyaret eden Kocabıyık, röportajında tutuklanmaktan korkmadığını da söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde iddianamesi de düzenlenen Kocabıyık, tutuklanmasından sonra ilk kez konuştu.

Cumhuriyet'ten İkim Öngel'in haberine göre; Kocabıyık, tutukluluğuna ilişkin, "Bir insanı susturmanın yolu onu hapse atmak değildir. Yargıdaki yozlaşmayı durdurun. Halkın demokrasi ve sandık inancını zedelemeyin" dedi.

"İMAMOĞLU HAKLARINI KULLANAMAZSA HERKESİN SİYASİ MEŞRUİYETİ TARTIŞILIR"

Kocabıyık, tutukluluğu için bir mesaj verdi. Kocabıyık, Türkiye'nin hukuk ve demokrasi çizgisine dönmesi gerektiğini söyledi. Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek içeride olduğu takdirde herkesin siyasi meşruiyetinin sorgulanacağını ifade etti. Kocabıyık şöyle konuştu:



"Herkes şunu bilmeli; bir insanı susturmanın yolu onu hapse atmak değildir. İkincisi, Türkiye’yi yönetenler bir an önce anayasal devlet, hukukun üstünlüğü ve demokrasi çizgisine geri dönsünler. Daha fazla zorlarlarsa bazı şeyler tamiri imkânsız biçimde kırılacak çünkü. Özellikle siyaset sınıfına söyleyeceğim şudur: Yargıdaki bu yozlaşmayı durdurun. Halkın demokrasi ve sandık inancını zedelemeyin. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını tutuksuz yargılayın, şu bilinsin ki Ekrem İmamoğlu siyasi haklarını kullanmaktan mahrum kılınırsa herkesin siyasi meşruiyeti tartışılır. Hukuksuz tutuklamaların ve cezalandırma uygulamalarının sonlandırılması ve anayasanın 90. ile 153. maddelerinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet Bahçeli’nin başlattığı “terörsüz Türkiye” açılımına herkes destek versin."

"UTANILACAK BİR DAVA"

Kocabıyık, hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin şunları söyledi:

"Adalet ve hukuk açısından çok üzüntü verici ve can sıkıcı buluyorum. Bu süreci başlatan ve sürdürenler için utanılacak bir dava."

İddianame 6 Ekim'deki röportajının suçlama konusu olması hakkında Kocabıyık, "İddianamenin kendisi savunmamdır. İddianamede suç olarak gösterilen sözlerin hiçbirinde ne hakaret ne de iftira vardır. Herhalde bu da mahkemede anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hangi ifadeleriniz hakarete gerekçe olarak gösterildi?" sorusuna Kocabıyık şöyle yanıt verdi:

"İki sulh ceza hâkiminin karşısına çıktım şimdiye kadar ve onlara, “Önünüzde benim röportajım ve tweetlerim var, bunların hangisinde hakaret var bana söyler misiniz?” diye sordum. Bu genç hâkimler bana cevap veremediler, “Tutukluluğunuz devam edecek” dediler. Yüzüme bakmadılar, kafayı eğip kaçarcasına çıkıp gittiler. Bu davranışları tuhaf bulduğum muhakkak."

Tutukluluğunun siyasi olduğu yorumuna katılan Kocabıyık, şunları ifade etti: