Türk vatandaşı mı Türkiyeli mi? Vatandaş tercihini yaptı

İmralı Süreci devam ederken iktidar içinde dikkat çeken bir “Türkiyeli” tartışması ortaya çıktı.

Türkiyeli kavramının savunulmasına karşı çıkan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu sert tepki gösterdi. AKP’nin önde gelen bazı isimleri ise Afyoncu’ya ağır eleştiriler yöneltti.

MHP Türkiyeli tartışmasına çok sert girdi

Afyoncu’ya MHP’li İlyas Topsakal gibi isimler destek verirken, MHP’nin kritik isimlerinden Feti Yıldız, “Türk vatandaşlığı” tanımının tartışılamayacağını vurguladı. Yıldız, bunu ayrıca İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda da partisinin kırmızı çizgisi olarak dile getirdi.

AKP’li ve MHP’li isimler arasında “Türk vatandaşı” mı yoksa “Türkiyeli” mi tartışması sürerken anket sonuçları geldi.

AREA Araştırma’nın 26 ilde yaptığı çalışmada, “Türk vatandaşı” denmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 79,6 oldu. Nefes’ten Aytunç Erkin’in aktardığına göre, “Türkiyeli” olmasını isteyenlerin oranı yüzde 18,2’de kaldı. Fikrini belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 2,2 oldu.