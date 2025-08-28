Türk vatandaşı mı Türkiyeli mi? Vatandaş tercihini yaptı

Türk vatandaşı mı Türkiyeli mi? Vatandaş tercihini yaptı
Yayınlanma:
Son dönemde yeniden gündeme gelen “Türk vatandaşı mı, Türkiyeli mi” tartışmasının ardından ilk anket yayımlandı. Vatandaşların yüzde 79,6’sı “Türk vatandaşı” tanımını istedi.

İmralı Süreci devam ederken iktidar içinde dikkat çeken bir “Türkiyeli” tartışması ortaya çıktı.

Türkiyeli kavramının savunulmasına karşı çıkan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu sert tepki gösterdi. AKP’nin önde gelen bazı isimleri ise Afyoncu’ya ağır eleştiriler yöneltti.

MHP Türkiyeli tartışmasına çok sert girdiMHP Türkiyeli tartışmasına çok sert girdi

Afyoncu’ya MHP’li İlyas Topsakal gibi isimler destek verirken, MHP’nin kritik isimlerinden Feti Yıldız, “Türk vatandaşlığı” tanımının tartışılamayacağını vurguladı. Yıldız, bunu ayrıca İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda da partisinin kırmızı çizgisi olarak dile getirdi.

AKP’li ve MHP’li isimler arasında “Türk vatandaşı” mı yoksa “Türkiyeli” mi tartışması sürerken anket sonuçları geldi.

'Türkiyeli' kavgası AKP'yi böldü! Erdoğan'ı savunmak bakın kime düştü'Türkiyeli' kavgası AKP'yi böldü! Erdoğan'ı savunmak bakın kime düştü

AREA Araştırma’nın 26 ilde yaptığı çalışmada, “Türk vatandaşı” denmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 79,6 oldu. Nefes’ten Aytunç Erkin’in aktardığına göre, “Türkiyeli” olmasını isteyenlerin oranı yüzde 18,2’de kaldı. Fikrini belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 2,2 oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Siyaset
İlk Çerçioğlu anketi geldi! Vatandaş yanıtı verdi
İlk Çerçioğlu anketi geldi! Vatandaş yanıtı verdi
Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı? Altaylı'dan tarihli yanıt
Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı? Altaylı'dan tarihli yanıt