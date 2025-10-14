Tunceli’de CHP yönetimi kendilerini parti binasına kilitledi

Tunceli’de CHP yönetimi kendilerini parti binasına kilitledi
Yayınlanma:
CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, göreve geldiklerinden bu yana iç huzuru sağlamaya çalıştıklarını ancak eski milletvekili Polat Şaroğlu’nun partiyi kutuplaştırdığını ve partilileri birbirine düşürdüğünü iddia ederek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kendilerini parti binasına kilitlediklerini duyurdu.

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, eski CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun Pertek ve Ovacık ilçe yönetimlerini görevden aldırarak yerine kendisine yakın isimleri getirdiğini, ayrıca, merkez ilçe yönetimini de devre dışı bırakarak kendi yönetimini oluşturduğunu ileri sürdü. Özcan, Şaroğlu’nun bu hamlelerle halk nezdinde kaybettiğini ifade etti.

CHP'li Başarır'dan Tunceli Valisi tepkisi: Kayyuma kayyum atıyorsunuzCHP'li Başarır'dan Tunceli Valisi tepkisi: Kayyuma kayyum atıyorsunuz

Özcan, Genel Başkan Özgür Özel’in örgütlere değer vereceği sözlerinin söylemde kaldığını, genel merkezin Şaroğlu’nun hareketlerini desteklediğini savundu.

"HALKTA KARŞILIĞI YOK"

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Ali Abbas Ertürk'e durumu ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Özcan, genel merkezin Şaroğlu’nun halkta karşılığı olmadığını görmezden geldiğini ve yanlış bilgilendirildiğini ileri sürdü.

Şaroğlu’nun, İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyım atandığı gün, Pertek ve Ovacık ilçelerine kendi yandaşlarını atattığını iddia eden Özcan, “Kayyımlara karşı değil miydik? Meydanlarda bunu haykırmıyor muyduk? CHP’liyim diyen biri bu yapılanları kabul edemez” diyerek tepkisini dile getirdi.

Özcan, Şaroğlu’nun delegelere otelinde baskı yaptığını ve delegelerin iradesine saygı göstermediğini öne sürdü. Genel merkezin sorunlarını görmezden geldiğini belirten Özcan, “Partiden çıkmayacağız, genel merkez bizi dinleyene kadar parti binasını terk etmeyeceğiz” diyerek yönetimiyle birlikte parti binasına kapandıklarını duyurdu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

