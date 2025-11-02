Tülay Hatimoğulları: Komisyon acilen İmralı'ya gitmeli

DEM Parti tarafından Hakkari’de halk buluşması etkinliği düzenlendi. Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KOMİSYON ACİLEN İMRALI'YA GİTMELİDİR"

Komisyondan somut adımlar beklediğini belirten Hatimoğulları, "Hakkari'den iktidara ve devlete bir kez daha sesleniyoruz. Komisyon acilen İmralı'ya gitmelidir, Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirmelidir. Sayın Abdullah Öcalan'nın ifade ettiği gibi demokratik entegrasyon yasaları, özgürlük yasaları, silahsızlanmanın önünü açacak olan özel yasa acilen çıkmalıdır. Kaybedecek zaman yoktur. Kaybettiğimiz her zamanı provokatörlerin doldurduğunu herkes bilmelidir ve herkes görmelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

"SİYASİ TUTUKLAR ÖZGÜR OLMALI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı, AİHM kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğini de ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Hakkari’den Ankara'ya sesleniyoruz. Somut adımlar atılmalıdır. Somut adımlar atılması için sadece yasa yapım sürecine girmek elbette ki çok önemlidir. Ama yasal süreci gerektirmeyen somut adımlar vardır ve onlar atılmalıdır. Bu alanda bulunan değerli kardeşlerimiz, değerli analar, sevgili kadınlar sevgili gençler, birçoğunuzun akrabası, eşi, kardeşi yakını hapishanede bunu biliyoruz. Hapishanelerde özellikle hasta mahpuslar, infazı yakılanlar, bunlar için bir yasa ihdas etmeye gerek yok ve acilen serbest bırakılmalılar.

"Hapishane siyasi tutuklar özgür olmalı. Yine bir yasa ihdasına gerek olmaksızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları acilen hayata geçirilmelidir. Sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Selahattin Demirtaş, Kobani tutsakları serbest kalmalıdır. Biz biliyoruz ki bu süreç biz bize altın tepsiyle sunulmayacak. Barış ve demokrasi bizlere altın tepsiyle sunulmayacak. Bu sürecin garantisi nedir diye hepinizin sorduğunu biliyorum. Bu sürecin garantisi nedir biliyor musunuz? Bu sürecin garantisi sizsiniz. Halktır, özgürlük mücadelesidir, örgütlü mücadele. Ve bizim pusulamız? Ne bizim pusulamız? Pusulamız barıştır. Rotamız demokrasidir. Gücümüz ve irademiz özgürlüktür. Mücadeledir, mücadeledir, mücadeledir"

"ACİLEN ATILMASI GEREKEN ADIMLARDAN BİRİ KAYYUM SİYASETİNDEN VAZGEÇMEKTİR"

Öte yandan Hatimoğulları, Hakkari'ye atanan kayyumun geri alınması çağrısında bulunarak, "Bakın bu süreçte yine acilen atılması gereken adımlardan biri kayyum siyasetinden vazgeçmektir. Hakkari'ye atanan kayyum derhal geri alınmalıdır. Hakkari halkını Mehmet Sıddık Akış ve Viyan Tekçe temsil etmektedir. Siz onları seçtiniz. Onlar sizin iradenizdir. Bizler barışı, demokrasiyi konuşurken aynı zamanda evimizde pişmeyen yemeği, bulamadığımız ekmeği, yaşadığımız yoksulluğu, bütün bunları konuşmak ve bunlar için mücadele etmek zorundayız" şeklinde konuştu.