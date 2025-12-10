Trump'ın Erdoğan yorumuna CHP'den ilk tepki! "Sorarlarsa 'Şahlandık' dersiniz

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisini anlattı.

Trump, Politico'ya verdiği röportajda, NATO'da bazı ülkelerin üyeliği hakkında görüşlerini de paylaştı. "NATO için zor olan birçok ülke var. Olmamaları gerekmiyor. Onların olması iyi" diyen Türkiye'nin durumunun bu konu için 'iyi bir örnek' olduğunu savundu. Trump, diğer dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile iletişim kurmaktan çekindiğini söyledi.

Trump ayrıca, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılması için telefon açtığını ve bunun hemen gerçekleştiğini belirtti.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Trump'ın bu açıklamaları, CHP'den tepki aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerini eleştirerek, "Büyükelçisi Barrack'ın Türkiye'nin ulusal egemenliğini sürekli ayaklar altına almasına daha ne kadar göz yumulacak?" diye konuştu.

