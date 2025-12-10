Trump'ın Erdoğan yorumuna CHP'den ilk tepki! "Sorarlarsa 'Şahlandık' dersiniz
ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisini anlattı.
Trump, Politico'ya verdiği röportajda, NATO'da bazı ülkelerin üyeliği hakkında görüşlerini de paylaştı. "NATO için zor olan birçok ülke var. Olmamaları gerekmiyor. Onların olması iyi" diyen Türkiye'nin durumunun bu konu için 'iyi bir örnek' olduğunu savundu. Trump, diğer dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile iletişim kurmaktan çekindiğini söyledi.
Trump ayrıca, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılması için telefon açtığını ve bunun hemen gerçekleştiğini belirtti.
CHP'DEN TEPKİ GELDİ
Trump'ın bu açıklamaları, CHP'den tepki aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerini eleştirerek, "Büyükelçisi Barrack'ın Türkiye'nin ulusal egemenliğini sürekli ayaklar altına almasına daha ne kadar göz yumulacak?" diye konuştu.
Tan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Büyükelçisi Barrack'ın Türkiye'nin ulusal egemenliğini sürekli ayaklar altına almasına daha ne kadar göz yumulacağını sorguluyorduk ki bu defa kendisinin dostu, patronu, efendisi Trump çıktı sahneye… Hani şu Vaşington'da ağırlamakla Erdoğan'a meşruiyet bahşeden ABD Başkanı Trump… Politico'ya verdiği söyleşiden BBC'nin yaptığı alıntıya göre Trump Türkiye'nin NATO'daki yerini tartışmaya açıyor. Açması doğal zaten geçenlerde çıkan NSS belgesinde de İslâmiyet kastedilerek NATO'daki pek çok ülkenin Avrupalı kimliğini yitirmekte olduğu kaydedilmişti.
Bu husus Doha'da sorulduğunda Hakan Fidan işi laf kalabalığına getirip, ciddiyetten uzak bir şekilde ve gülerek 'acaba NATO'nun Avrupa ötesine genişlemesi mi düşünülüyor' yanıtını vermişti. Trump ayrıca NATO içinde 'zorluk çıkardığında' Erdoğan'ı arayarak sorunu çözdüğünü belirtiyor. Trump kendi ricasıyla Erdoğan'a pek çok mahkumu serbest bıraktırdığını da ekliyor. Sorarlarsa "dünya lideri" dersiniz. Sorarlarsa "diklenmeden dik duruyoruz" dersiniz. Sorarlarsa "Türkiye Yüzyılı başladı, şahlandık" dersiniz. Şairin dediği gibi bu ülkede her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız."