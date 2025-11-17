Trakya'da 'Nükleer Santral' planı: CHP’li Zeybek'ten sert tepki!

İktidarın nükleer santral kurmak için Mersin Akkuyu ve Sinop’tan sonra belirlediği üçüncü yer olan Kırklareli’ndeki nükleer santral sahasının yeri belli oldu. Vize ilçesi Kışlacık köyü ve Kıyıköy/Güven Mahallesi ile Demirköy ilçesi Sivriler Köyü arasında yapılacak rüzgâr santralına, projenin bir bölümü 'nükleer santral sahası' içinde kaldığı için izin verilmedi.

"NE BİLİM TANIYORLAR NE AKIL..."

CHP Milletvekili Gökan Zeybek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Trakya'nın Karadeniz kıyısına yapılması planlanan nükleer santralın İstanbul Fatih’e yaklaşık 140, Kırklareli’ne 90 km uzaklıkta olduğunu belirten Zeybek'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: