Trakya'da 'Nükleer Santral' planı: CHP’li Zeybek'ten sert tepki!
İktidarın nükleer santral kurmak için Mersin Akkuyu ve Sinop’tan sonra belirlediği üçüncü yer olan Kırklareli’ndeki nükleer santral sahasının yeri belli oldu. Vize ilçesi Kışlacık köyü ve Kıyıköy/Güven Mahallesi ile Demirköy ilçesi Sivriler Köyü arasında yapılacak rüzgâr santralına, projenin bir bölümü 'nükleer santral sahası' içinde kaldığı için izin verilmedi.
"NE BİLİM TANIYORLAR NE AKIL..."
CHP Milletvekili Gökan Zeybek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Trakya'nın Karadeniz kıyısına yapılması planlanan nükleer santralın İstanbul Fatih’e yaklaşık 140, Kırklareli’ne 90 km uzaklıkta olduğunu belirten Zeybek'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Bu ülkenin suyunu, ormanını, kıyısını, yaşam damarlarını yağmalayan bu iktidardan FAYDA GELMEZ.
Her gün daha kötüsünü yapıyorlar
Ne bilim tanıyorlar, ne akıl tanıyorlar, ne de milletin geleceğini.
Bu nasıl bir talan iştahıdır, bu nasıl bir göz dönmüşlüktür
Önce TOKİ’nin Kanal İstanbul hattındaki “kaçak” şantiyeleri havza dışı sayıldı.
Yani Sazlıdere’nin su havzasını korumak yerine statüsü değiştirildi.
İstanbul’un can damarı, göz göre göre, planlı bir biçimde kurutuluyor. YETMEDİ, YETMİYOR !!!
Şimdi de Trakya'nın Karadeniz kıyısına yapılması planlanan nükleer santralin yerini belirlemişler.
Şöyle anlatayım… Planlanan Nükleer saha İstanbul Fatih’e yaklaşık 140, Kırklareli’ne 90 km uzaklıkta.
Nükleer santralin Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köylere yakın, Poliçe Plajı ile Kumçakıl Sahili arasında kalan, İğneada Longoz Ormanları’na komşu bir alanda yapılması planlanıyor.
GÜNAH
GÜNAH
GÜNAH
HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK !
HİÇ Mİ KULDAN UTANMA YOK !
Değiştireceğiz.
Bu kötücül anlayış ilk seçimde pılısını pırtısını toplayıp GİDECEK.
Yaşanılabilir bir ülkeyi inşa edeceğiz.
Sözümüz söz."