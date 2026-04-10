Trabzonspor Başkanı Bahçeli'ye Zülfikar hediye etti

Trabzonspor Başkanı Bahçeli’ye Zülfikar hediye etti
Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP liderine Zülfikar kılıcı hediye etti. Kılıcın üzerine de Bahçeli'nin ismi ve MHP'nin logosunun kazandığı görüldü.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede Bahçeli’ye retro forma ile Zülfikar kılıç hediye edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Görüşmeye Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da katıldı.

ertugrul-dogandan-bahceliye-ziyaret-1253083-372894.jpg

ZÜLFİKAR HEDİYE ETTİ

Ziyarette Bahçeli’ye, Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz forma ile özel işlemeli Zülfikar kılıç takdim edildi. Hediyelerin, kulübün tarihindeki önemli bir döneme gönderme yaptığı belirtildi.

Ertuğrul Doğan, ev sahipliği nedeniyle Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trabzonspor’a başarı diledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

