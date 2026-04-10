Trabzonspor Başkanı Bahçeli’ye Zülfikar hediye etti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede Bahçeli’ye retro forma ile Zülfikar kılıç hediye edildi.
Görüşmeye Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da katıldı.
ZÜLFİKAR HEDİYE ETTİ
Ziyarette Bahçeli’ye, Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz forma ile özel işlemeli Zülfikar kılıç takdim edildi. Hediyelerin, kulübün tarihindeki önemli bir döneme gönderme yaptığı belirtildi.
Ertuğrul Doğan, ev sahipliği nedeniyle Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trabzonspor’a başarı diledi.