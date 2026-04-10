MHP'li İzzet Ulvi Yönter'e fezleke mi geliyor? "Bahçeli yargıya saygılı davranacak"

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin telefon incelemesinden çıkan yazışmaların MHP’de yalnızca siyasî bir sarsıntı yaratmadığını, bu krizin adlî bir sürece de dönüşebileceğini anlattı. Saymaz, İzzet Ulvi Yönter hakkında fezleke hazırlanabileceğine dair duyumlar geldiğini, savcılığın soruşturmayı bu yöne taşıması hâlinde MHP yönetiminin buna engel olmayabileceği kanaatini dile getirdi.

HER ŞEY AYHAN BORA KAPLAN'IN SAĞ KOLU İLE BAŞLADI

Saymaz’ın anlattığı tabloya göre tartışmanın merkezinde, Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olarak tanınan itirafçı Serdar Sertçelik’in cep telefonundan çıktığı belirtilen WhatsApp yazışmaları bulunuyor.

Bu yazışmalarda, Ayhan Bora Kaplan’ın Dubai’de bulunan avukatı Cengiz Haliç ile Sertçelik arasında temas kurulduğu, bazı siyasî isimlerin ve parti adlarının polislerle yapılacak görüşmelerde gündeme getirilmesinin istendiği öne sürülüyor.

Saymaz, bilirkişi raporunun bu yazışmaların doğru olduğu yönünde görüş bildirdiğini, buna karşılık hem Kaplan’ın hem de Sertçelik’in bu içerikleri reddettiğini aktardı.

Saymaz, yazışmaların bir başka ayağında ise Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasına ilişkin metnin bir gün önceden Cengiz Haliç’e, oradan da Sertçelik’e ulaştığının anlaşıldığını söyledi.

Ona göre, bu bölüm MHP içinde çok daha büyük bir rahatsızlık yarattı. Çünkü burada yalnızca bir bilgi sızması değil, parti liderinin konuşmasının dışarıya taşınması ve bunun soruşturma dosyasıyla ilişkilendirilmesi iddiası söz konusu oldu:

"Bilirkişi raporunda Cengiz Haliç'le Serdar Sertçelik arasındaki yazışmalarda -tek tek yazışmaları söylemeyeceğim ama- şu ortaya çıkıyor. Cengiz Haliç diyor ki Serdar Sertçelik'e: "Yarın Devlet Bahçeli grup konuşmasında bu konuya girecek, darbe diyecek. Yani polislerin yaptığına darbe diyecek" diyor. O da diyor ki "Emin misin?" falan. "Valla,işte arada bir eski MHP MYK üyesi Necmi Yıldırım var." Necmi Yıldırım, İzzet Ulvi Yönter'in yakın ekibindendi. Necmi Yıldırım üzerinden bu işin halledildiğini söylüyor. İzzet Ulvi Yönter o aşamaya kadar Sayın Bahçeli'nin konuşma metinlerini İzzet Ulvi Yönter yazıyordu. "İzzet Ulvi Yönter birazdan konuşmayı yazacak, gönderecek," diyor, "Necmi üzerine gönderecek." Yani bir gün sonra Sayın Bahçeli'nin grupta yapacağı konuşmayı bir gün önce Cengiz Haliç'e ulaştığı anlaşılıyor. Ve gerçekten de WhatsApp yazışmalarında bu konuşma metninin Cengiz Haliç'e ulaştığı, Cengiz Haliç'in de Serdar Sertçelik'e gönderildiği anlaşılıyor. Orada işte "yapılan darbedir" şeklinde Sayın Bahçeli'nin konuşması var. Ertesi gün grupta yaptığı konuşma o metin orada görülüyor. Ve nitekim de öyle konuştu. Nitekim aynısı konuşuldu ve bu konuşmalar sırasında şu anlaşılıyor; işte Serdar Sertçelik diyor ki "bir de başımıza MHP'yi bela etmeyelim" diyor. Bunun üzerine Cengiz Haliç işte orada Necmi adlı kişiyi kastederek "abi ona şu kadar indirdi" diyor, yani para... Şimdi tabii bu, MHP'de fevkalade büyük rahatsızlık yarattı. Önce onu söyleyeyim, büyük bir rahatsızlık yarattı. S ayın Bahçeli fevkalade rahatsız oldu bu durumdan. Burada yani bu rapor -benim anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli de bu raporu da, bu yazışmaların gerçek olduğuna dair raporun doğru olduğuna ilişkin bir kanaati var yani. Bu konuşmanın gerçek olduğuna dair hazırlanan bilirkişi raporunun doğru olduğuna dair bir kanaati olduğunu anlıyorum."

"FEZLEKE GELEBİLİR"

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, tam da bu noktada İzzet Ulvi Yönter hakkında fezleke ihtimalinin konuşulmaya başlandığını söyledi. Saymaz, “Şu an öğrendiğim kadarıyla İzzet Ulvi Yönter’le ilgili bir fezleke hazırlığı olabilir” dedi.

Savcılığın soruşturmayı bu noktaya doğru genişletmesi hâlinde, dosyanın yalnızca parti içi bir tasfiye meselesi olmaktan çıkıp Meclis ve yargı hattına taşınabileceğini anlattı.

Saymaz, eğer böyle bir fezleke hazırlanırsa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yargı sürecinin önünde durmayabileceği görüşünü dile getirdi.

Saymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı bu aşamaya taşırsa, Bahçeli’nin “yargı nereye uzanıyorsa oraya uzansın” anlayışıyla hareket edebileceğini söyledi.

Saymaz, bu değerlendirmesini MHP çevresinden gelen son mesajlara dayandırdı. Özellikle Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek’in “arınma” ve “durulma” vurgusu yapan yazısını hatırlatan Saymaz, MHP’nin bu süreçte kendi içine dönük bir temizlik mesajı verdiğini anlattı.

Saymaz, Çiçek’in yazısındaki “adı yolsuzluk, rüşvet, kaçakçılık, ahlaksızlık, sıfat istismarıyla güç devşirme veya çıkar amaçlı çete ilişkilerine bulaşan kim olursa olsun” ifadelerinin, partinin soruşturmaya temas eden isimleri korumak yerine uzaklaştırma eğiliminde olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Saymaz’a göre İzzet Ulvi Yönter için süreç zaten siyasî olarak büyük ölçüde kapanmış durumda. Saymaz, Bahçeli’nin Yönter için kullandığı “Onu akademik hayata gönderiyoruz” sözünü, görünür gelecekte siyasetin bittiği anlamında yorumladı.

Yönter’in son iki haftadır grup toplantılarında eski yerinde oturmadığını, parlamentoda da görünmediğini belirten Saymaz, MHP Genel Merkezi ile bağının koptuğunu söyledi.

Saymaz, fezleke ve Bahçeli'nin olası tavrını da şu sözlerle anlattı: