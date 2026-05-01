Okul Saldırıları Komisyonu kuruldu vekillerin ilk talebi bu oldu! "Yurt dışına gezi yapalım"

TBMM bünyesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan vahim olaylar ile çocukların dijital dünyadaki risklerini incelemek üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına başladı. Ancak komisyonun ilk toplantısına, ülke genelinde yapılacak çözüm önerilerinden ziyade bazı milletvekillerinin "yurt dışı gezisi" talebi damga vurdu.

KOMİSYONUN YÖNETİM KADROSU BELİRLENDİ

22 üyeden oluşan Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu’nun ilk buluşmasında görev dağılımı yapıldı. Komisyon başkanlığına AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt getirilirken, başkanvekillğine AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam seçildi. Komisyon sözcüsü AKP İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin olurken, katip üyelik görevini ise MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz üstlendi.

"SEYAHATE GİDELİM" ÖNERİSİ MASADA

Toplantının en dikkat çekici anları, bazı milletvekillerinin incelemelerin sınır ötesine taşınmasını istemesiyle yaşandı. Sözcü'nün haberine göre, yurt dışı gezisi talep eden vekiller, “Okul katliamları ABD-Kanada gibi ülkelerde çok yaygın… Belçika, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler de ise yaşanmıyor. Bu ülkelere giderek inceleme yapalım” ifadelerini kullandı.

Okullardaki şiddet olaylarının nedenlerini yerinde görmek isteyen vekillerin bu teklifi tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP'DEN SERT İTİRAZ: YURT DIŞINA GİTMEYE GEREK YOK

Yurt dışı temas önerisine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kanadından tepki gecikmedi. Komisyonun CHP’li üyesi Ali Öztunç, Meclis Genel Kurulu’ndaki kuruluş aşamasında böyle bir ihtiyaç tanımlanmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

Meclis’te bu komisyon kurulurken yurt dışı temas konusuna gerek duyulmamış. Biz de Genel Kurul’un üzerinde karar alamayız. Bu çalışma için yurtdışına gitmeye gerek yok

Öztunç’un itirazı sonrası yapılan oylama sonucunda, tartışma yaratan gezi teklifi reddedildi. Komisyonun çalışmalarına yurt içinde devam etmesi kararlaştırıldı.

OKULLARDA ŞİDDET SARMANI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 14 Nisan sabahı bir lise çevresinde meydana gelen silahlı saldırı, eğitim camiasında büyük bir korku yaratmıştı. Okul alanına av tüfeğiyle giren 2007 doğumlu bir öğrenci, çevreye rastgele ateş açarak ortalığı adeta savaş alanına çevirmişti.

Saldırganın açtığı ateş sonucunda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu tam 16 kişi yaralanmıştı.

SINIF PENCERELERİNDEN ATLAMIŞLARDI

Şanlıurfa Siverek’te bir liseye yapılan saldırının yankıları sürerken, Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan dehşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. 16 yaşındaki 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu, okulda tam bir can pazarı yaşanmıştı.

Silah sesleriyle büyük panik yaşayan çocuklar, kurtulabilmek için sınıfların pencerelerinden aşağı atlamıştı. Yaşanan bu korkunç olayda 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.