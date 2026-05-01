Ahmet Hakan'dan AKP'ye Mutlak Butlan tavsiyesi! "Bırakın peşini"

CHP'ye yönelik butlan mutlan ile ilgili iddialar iktidar cephesi tarafından yeniden ısıtılırken Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde mutlak butlan kararı çıksa bile CHP seçmeninin Özgür Özel'in liderliği altında bululacağını belirtti. Hakan, "CHP seçmeni katiyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez" dedi.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısından ilgili kısım şöyle:

"CHP SEÇMENİ KATİYEN ÖZEL'İ BIRAKMAZ"

"MUTLAK butlanın kısa özeti şu: * CHP’yi Özgür Özel ve arkadaşlarının elinden alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline vermek. * Böyle bir olay gerçekleşirse şu iki şey olur: * - BİR: CHP seçmeni katiyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez. * - İKİ: CHP seçmeni katiyen Özgür Özel ve arkadaşlarını bırakmaz. * Mutlak butlan... Ortalığı karıştırır, tartışmaları büyütür, kaosa hiç de mütevazı olmayan bir katkı yapar, iç cepheyi sarsar, lüzumsuz bir enerji israfına yol açar. Ancak siyasi tabloyu değiştirmez. * Yani demem o ki... Bırakın şu mutlak butlanın peşini."

NELER OLMUŞTU?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” tartışması, mart ayının ikinci yarısından itibaren yeniden siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. İlk derece mahkemesinin ret kararının ardından dosyanın istinaf sürecine taşınması, olası bir bozma kararının kurultay tartışmasını yeniden yargı gündemine taşıyabileceği yorumlarına yol açtı.

CHP yönetimi ise bu tartışmayı, partinin iradesini hedef alan siyasi bir müdahale girişimi olarak değerlendirdi. Parti kurmayları, “mutlak butlan” başlığının özellikle son haftalarda canlı tutulduğunu ve bunun CHP’nin iç gündemini kilitlemeyi amaçladığını savundu.

Tartışmanın büyümesinde 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen kurultay davası da etkili oldu. İktidara yakın kulislerde ise “mutlak butlan” kararı verilmesi hâlinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönebileceği yönündeki senaryolar öne çıkarıldı.

Bu süreçte gözler hem 6 Mayıs’ta görülecek ceza davasına hem de istinaftan çıkacak karara çevrildi.

Konu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e de soruldu. Bir gazeteci, CHP’ye yönelik butlan davasına ilişkin “Yani bir kararın verildiği iddiası var. Mayıs’ın ilk haftasında da başka bir dava, kurultay davası var, siyasi yasak istenen dava. Bunlara ilişkin ne söylersiniz? Eğer mutlak butlan çıkarsa...” sorusunu yöneltti.

Mutlak butlandaki son durumu AKP'li Şamil Tayyar anlattı! 'Sürpriz şekilde ertelendi!

Gürlek ise karar sürecinin istinaf aşamasında olduğunu belirterek şu yanıtı verdi: