Trabzon'daki gizemli araç böyle imha edildi! Büyük casusluk şüphesi

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında önceki gün hamsi avına çıkan balıkçılar, radarlarına takılan bir cismi fark etti.

İhbar üzerine uzman ekipler ile Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı'na bağlı SAS Timi dün bölgeye sevk edildi. Geniş bir güvenlik çemberi alarak sivil vatandaşların deniz aracından uzak durmasını sağladı.

Aracın, insansız deniz aracı olduğu öğrenildi. Ukrayna'dan geldiği düşünülen deniz araç bugün güvenlik çemberinde imha edildi. Sinyal kesici eşliğinde açık denize çekilen araç patlatıldı. Araç büyük bir duman oluşturduktan sonra kısa süre sonra denizin dibine gömüldü.

Balıkçılar, aracın içerisinde 300 kilogram bomba olduğunu söylemişti. Deniz aracının içerisinde bomba olup olmadığına dair bir resmi açıklama yapılmadı.

Ayrıca deniz aracının tipi ve görünüşü nedeniyle "Acaba casusluk aracı mıydı?" sorusunu da akıllara getirdi.

Aracın, Ukrayna’nın geliştirdiği Magura V5 serisi kamikaze insansız deniz aracı olduğu iddia edildi. Ukrayna'nın bu tür insansız deniz araçlarını, Rus donanmasına ait gemilere yönelik birçok saldırıda kullanıldığı biliniyor.

NELER OLMUŞTU? KİM NELER DEMİŞTİ

Aracı bulanlardan Bozokoğlu Balıkçılık’ın sahibi Halil İbrahim Bozok, yaşadıkları süreci şöyle anlatmıştı:

“Hamsi avcılığı için açılmıştık. Akçakale mevki açıklarında teknemizin radarına bir cisim, 800 metre uzaklıktan görüldü. Görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. 'Geminin üzerine alalım' dedik. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor.”

Cismi vinç yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, daha sonra Sahil Güvenlik'e haber vererek cismi Yoroz Balıkçı Barınağı'na götürmüştü.

Bozok, “İlk gördüğümüzde fiber balıkçı teknesi zannettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında, asılı bir şekilde karaya kadar getirdik” demişti.

"ALLAH BİZİ KORUDU"

Halil İbrahim Bozok, yaptıklarının tehlikeli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı. Denize üzerinde ekipleri çağırarak müdahale etmek lazımdı. 'Hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine vermektense kendimiz alıp dışarıya getirelim' dedik. İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti; Allah bizi korudu.”

Karadeniz'de insansız deniz aracı bulundu! Casus şüphesi var...

VALİLİK AÇIKLAMASI

Trabzon Valiliği yaptığı açıklamada, cismin yabancı menşeli bir insansız deniz aracı olduğunu ve imha edileceğini dün şöyle duyurmuştu:

“İlimiz Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından deniz üzerinde bulunan cismin yapılan incelemeler sonucu yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yerine intikal edilmiş, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda söz konusu aracın kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur.”





Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, gece saatlerinde olaydan haberdar edildiğini belirtti. Yılmaz, şunları söylemişti: