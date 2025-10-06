TOKİ'den ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Yüz binlerce lira dolandırıldılar

TOKİ’nin 81 ilde başlatacağı 500 bin sosyal konut projesine başvurularla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Ancak dolandırıcılar, vatandaşların konuta olan ilgisini kullanarak harekete geçti.

Şikayetvar’a gelen bildirimlerde, TOKİ ve e-Devlet sitelerini taklit eden sahte platformların, erken başvuru vaadiyle insanları kandırdığı belirtildi.

YÜZ BİNLERCE LİRA DOLANDIRILDILAR

İşte dolandırılan mağdurların şikayetlerinden öne çıkanlar şöyle:

"TOKİ başvurusu yaptığımı sanarak 72 bin 280 TL ödedim. Ardından sürekli ek para talep edildi. Araştırınca dolandırıldığımı fark ettim" "İstanbul Tuzla'daki projeye başvuru için yönlendirildiğim sahte siteden 29 bin 200 TL ödedim. E-Devlet’te başvurum görünmedi" "M. Ç. adına verilen IBAN’a 60 bin TL gönderdim. e-Devlet’e benzer site güvenilir görünüyordu. Şimdi ulaşamıyorum" "Instagram’dan iletişime geçtiğim bir kişi yönlendirdi, 12 bin 470 TL EFT yaptım. Bankam iade edemeyeceğini söyledi" "Tokidenprojem.com’ adlı site profesyonel görünüyor, ödeme yapmadım ama insanların kandırıldığını düşünüyorum" "Başvuru için dört kez EFT yaptım, toplamda 105 bin TL gönderdim. Başvurum onaylanmadı, sadece dekontlarım var" "Kardeşim sahte siteye yönlendirildi, 29 bin 206 TL ödeme yapıldı. e-Devlet görünümlü sayfada sigorta parası alındı" "e-Devlet logosu kullanılmıştı, M.A. adına 19 bin 200 TL EFT yaptım. CİMER’e başvurdum ama TOKİ’ye ulaşamadım."

TOKİ, dolandırıcılık girişimlerine karşı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası ([www.toki.gov.tr](http://www.toki.gov.tr)), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

TOKİ başvuruları yalnızca [www.toki.gov.tr] (http://www.toki.gov.tr ve [www.turkiye.gov.tr](http://www.turkiye.gov.tr) adreslerinden yapılabilir.