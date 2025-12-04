Tepkilerin odağındaki 11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi: Görüşmeler bu akşam sürecek

TBMM Adalet Komisyonu, "11. Yargı Paketi" olarak anılan tepkilerin odağındaki teklifin ilk 15 maddesini kabul etti. Paketin Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası düzenlenen bir maddesinde değişiklik yapılmasını öngören bir önerge de oybirliğiyle onaylandı.

TBMM Adalet Komisyonu, AKP tarafından hazırlanan ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri yürüttü. Komisyonda, yürürlük maddesi hariç toplam 37 maddeden oluşan paketin ilk 15 maddesi kabul edildi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASI DÜZENLEME

Komisyon görüşmeleri sırasında, AKP ve MHP'nin ortak önergesiyle bir düzenleme daha yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 135. maddesini iptal etmesi üzerine yeniden düzenlenen bir bendin değiştirilmesi önerildi.

MESLEK ONURUNA AYKIRI DAVRANIŞ TANIMI

Söz konusu önergeyle, disiplin cezalarını tanımlayan bendin, "c) Yargı görevini yapanlar ile ilişkilerinde meslek onur ve vakarına aykırı davranmak" şeklinde değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında yapılan toplantıda, paketin kalan maddelerinin görüşülmesine bugün saat 18.00'de devam edilmesi kararlaştırıldı.

MUHALEFETTEN TEPKİ YAĞMIŞTI

Görüşmeler devam ederken yargı paketi kapsamındaki kanunların Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle muhalefet tarafından AKP’ye birçok eleştiri yapıldı. Aynı zamanda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özel olarak yapılan düzenlemelerin olduğu belirtildi.

CHP'Lİ ÖZER'DEN İMAMOĞLU, KAHRAMAN VE ATALAY ÇIKIŞI

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, 11. Yargı Paketi’nin, Türkiye'de adaletin nasıl çöktüğünü ve hukukun iktidarın ihtiyaçlarına göre eğilip büküldüğünü gösteren bir paket olduğunu belirterek, birçok maddenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve Meclis'in tüm mesaisini bu yasaları düzeltmeye harcadığını söyledi.

CHP'li Özer, Komisyon Başkanı'na, Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesini hatırlatırken, 153. maddesini ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle cezaevlerinde bulunan Tayfun Kahraman ve Can Atalay gibi kişileri de hatırlatması gerektiğini söyledi.

Özer, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin yargılanan sanıkların bu düzenlemeden muaf tutulmasını da talep etti. Özer, Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yol açtığı bir gencin ölümüne ilişkin davada yalnızca bir gece gözaltında tutulup tutuksuz yargılanmasını eleştirerek, "Bunun neresi adalet?" diye sordu.

"EKREM İMAMOĞLU" VURGUSU

Pakette, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik özel düzenlemeler bulunduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'na -artık nasıl bir çekince ve korkuysa- yönelik özel düzenlemeler mevcut. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret iddiasıyla yargılandığı dava dokuzuncu yargı paketinde hakaret suçlarının bir kısmının ön ödeme kapsamına alınmasıyla düşmüştü. On birinci pakete geldik, hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyoruz ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret kapsam dışı bırakılıyor. Niye? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun öyle bir suç işlediği iddia ediliyor, artık nasıl bir çekinmeyse bu. Çekinmeyin ya! O sandık gelecek, önümüze gelecek yani. Kaldı ki bu maddenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yıllardır Türkiye aleyhine karar veriyor, Türkiye'yi uyarıyor ama dikkate almıyorsunuz. Siz de yargı reform belgelerinde, eylem planlarında yıllardır 'Bunları düzelteceğiz', 'Evet, bu meseleyi ele alacağız, düzelteceğiz' dediniz ama yapmıyorsunuz. 11. paket geldi burada yine bir aradayız, dokunmuyorsunuz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

