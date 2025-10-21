'Telefonundan delil çıktı' denmişti: İsmail Güven ne tanık ne de sanık!

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSFALT A.Ş.’ye yöneltilen suçlamalarda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş’ın eski ortağı İsmail Güven'in telefonundan çıktığı iddia edilen bilgiler iddianamede delil olarak yer aldı. Ancak Güven ne sanık ne de tanık olarak iddianamede yer almadı.

'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütü soruşturması iddianamesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSFALT A.Ş. de girdi. İddianamede İSFALT’ın Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerinden aldığı 5 ihaleye yer verildi.

O ihalelerden ikisi Cumhurbaşkanı kararnamesi ile iptal edildi. Diğer üç ihalede suçlama; ihaleye fesat karıştırmak.

İddianameden Zeydan Karalar'a somut delil çıkmadı

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yer alan CHP'li iki vekil hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara'ya gönderildi

Savcı, Aziz İhsan Aktaş’ın eski ortağı İsmail Güven’in el konulan telefonunda bulunan, 1’den 20’ye kadar sıralanmış kalemler bazında rakamların yazılı olduğu sayfayı ihaleye fesat karıştırılmasına delil olarak gösterdi.

Savcıya göre bu rakamlar, ihalelerin yaklaşık maliyet tablolarıydı. Her bir iş kalemi bazında belirlenen birim yaklaşık maliyet tutarları ile birebir olduğu da iddianamede yer alan kritik bir bilgi. Çünkü telefon kayıtları ile ihale içeriklerinin doğrudan İsmail Güven tarafından Aziz İhsan Aktaş’a iletildiği belirtiliyor.

İSMAİL GÜVEN NE TANIK NE DE SANIK

İsmail Güven’in kurum içinden bilgi alıp Aziz İhsan Aktaş’a ulaştırdığını iddia ediyor. Ancak iddianamede İsmail Güven’e dair bir suçlama yer almadı. Güven'in soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak yer almadığı ifade edildi.