Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yer alan CHP'li iki vekil hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara'ya gönderildi

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında adı geçen CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’la ilgili süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı

CHP'Lİ İKİ VEKİL HAKKINDA "YETKİSİZLİK" KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki milletvekili için “fezleke düzenlenerek Ankara’ya gönderildi” ifadesi yer almıştı. Ancak mevzuata göre İstanbul’un fezleke düzenleme yetkisi bulunmuyor.

Milletvekilleriyle ilgili fezleke hazırlama yetkisi yalnızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na ait.

Bu nedenle İstanbul’daki savcılık, iki milletvekili hakkında “yetkisizlik kararı” verdi. Karar doğrultusunda dosya ayrıldı ve eldeki delil, ifade ve belgeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'milletvekillerine fezleke' ciddiyetsizliği: İstanbul savcılığının yetkisi yok

FEZKELERE TBMM BAKACAK

Ankara’daki özel büro dosyaları inceleyecek, gerek görürse soruşturma açıp fezleke düzenleyecek. Fezleke daha sonra Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM’ye sevk edilecek ve Karma Komisyon süreci başlayacak.