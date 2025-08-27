Tek kelime yabancı dil bilmeden 7 bin euro maaş! Adalet Bakanlığı yalanlamadı

AKP iktidarı yine liyakatsizlik iddialarıyla gündemde. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı döneminde tartışmalı bir uygulama başlatıldı. Türkiye’nin yurt dışındaki büyükelçiliklerine hâkim ve savcı atamaları yapıldı.

Bu kadroların açılması tepki çekmiş, ihtiyaç olmadığı ifade edilmişti. Ayrıca yurt dışındaki bu pozisyonların suistimal edileceği de dile getirilmişti.

Nefes’ten Nuray Babacan, 25 Ağustos tarihli yazısında dikkat çeken bu kadrolardaki liyakatsiz atamaları yazdı.

"Türkiye’nin Malta Başkonsolosluğu’nda hakim kadrosu olduğunu biliyor musunuz? " diyen Babacan, yabancı dil bilmeyen hâkim ve savcıların yurt dışına atandığını ve 7 bin euro, yani 334 bin lira maaş aldıklarını aktardı. “Ballı kadro” olarak nitelendirdiği bu atamaların 30 ülkeye yapıldığını yazdı.

Babacan, 27 Ağustos tarihli yazısında ise Adalet Bakanlığı’ndan kendisine “bilgi notu” gönderildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu atamaların 30 ülkeye değil, 16 ülkeye yapıldığını belirtti. Ancak Babacan, liyakatsiz atama iddialarına yanıt verilmediğini vurguladı: