Tek kelime yabancı dil bilmeden 7 bin euro maaş! Adalet Bakanlığı yalanlamadı

İktidara yakın gazeteci Nuray Babacan, büyükelçiliklerdeki tartışmalı hâkim-savcı kadrosuna yabancı dil bilmeyen yargı mensuplarının atandığını ve 7 bin euro maaş aldıklarını belirtti. Bakanlık, Babacan’a bilgi notu göndererek hâkim-savcı atanan ülke sayısının 30 değil 16 olduğunu açıkladı, ancak yabancı dil bilmedikleri iddiasını yalanlamadı.

AKP iktidarı yine liyakatsizlik iddialarıyla gündemde. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı döneminde tartışmalı bir uygulama başlatıldı. Türkiye’nin yurt dışındaki büyükelçiliklerine hâkim ve savcı atamaları yapıldı.

Bu kadroların açılması tepki çekmiş, ihtiyaç olmadığı ifade edilmişti. Ayrıca yurt dışındaki bu pozisyonların suistimal edileceği de dile getirilmişti.

Nefes’ten Nuray Babacan, 25 Ağustos tarihli yazısında dikkat çeken bu kadrolardaki liyakatsiz atamaları yazdı.

"Türkiye’nin Malta Başkonsolosluğu’nda hakim kadrosu olduğunu biliyor musunuz? " diyen Babacan, yabancı dil bilmeyen hâkim ve savcıların yurt dışına atandığını ve 7 bin euro, yani 334 bin lira maaş aldıklarını aktardı. “Ballı kadro” olarak nitelendirdiği bu atamaların 30 ülkeye yapıldığını yazdı.

Babacan, 27 Ağustos tarihli yazısında ise Adalet Bakanlığı’ndan kendisine “bilgi notu” gönderildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu atamaların 30 ülkeye değil, 16 ülkeye yapıldığını belirtti. Ancak Babacan, liyakatsiz atama iddialarına yanıt verilmediğini vurguladı:

"Bu arada, iki gün önce kaleme aldığım yazıyla ilgili Adalet Bakanlığı’ndan bir bilgi notu geldi. 2012 yılında yurtdışı temsilciliklerde adalet müşaviri bulundurulmasına ilişkin düzenlemeden uzun uzun söz edilirken, bu uygulamanın 30 değil 16 ülke için olduğu anımsatıldı. Düzenlemedeki amacın adli işbirliğinin etkili yürütülmesi, güncel gelişmeler konusunda bakanlığı bilgilendirme, suçla mücadele olduğu anlatıldı.

Ancak, görevlendirilen hakim ve savcıların belirlenen özellikleri taşımadığı, yani torpilli olduğu, AKP’li bakanların bu uygulamadan vazgeçme çalışmalarının başka AKP’li bakanlar tarafından engellendiği, çifte maaş ödemelerinin yapılan işle paralel olmadığı iddialarına ise yanıt verilmedi. Araştırmaya devam…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

