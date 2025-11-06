Tayfun Kahraman için DEM Parti'den ilk tepki! "Vay halimize"
Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararının uygulanmaması hakkında DEM Parti'den ilk tepki TBMM Genel Kurulu'nda geldi. DEM Partili Sezai Temelli , "Anayasayı ihlal etmek neredeyse bu ülkede artık normalleşti. Bu anayasayı bile ihlal edecek durumdaysak vay halimize!" dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı olaylarında darbe yapmakla suçlanan Tayfun Kahraman'ın lehine karar verdi.
Kahraman'ın hak ihlaline uğradığını tespit eden AYM, yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi. Anayasa'ya göre AYM'nin kararları yerel mahkemeleri de bağlayıcı olsa da İstanbul 13'üncü Ağır Ceza, kararı uygulamadı.
DEM Parti'den ilk tepki de TBMM Genel Kurulu'nda geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, mevcut Anayasa'nın bile uygulanmamasına tepki gösterdi.
Anayasa göre yerel mahkemenin AYM kararını uygulamak zorunda olduğunu ifade eden Temelli, "Bir yargıç bunu ihlal ediyorsa orada bir hukuktan, adaletten bahsedilebilir mi? " dedi.
"VAY HALİMİZE"
Temelli, Kahraman'ın MS hastası olduğunu da hatırlatıp şunları dile getirdi:
- "Tayfun kahraman'ın sağlık sorunları da var. Hukuksuz, adaletsiz bir anlayışla cezaevinde tutulmaya devam ediliyor.
- Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara Yerel Mahkeme diyor ki: "Yetki aşımı yaptın, yetki gaspı yaptın."
- Ya bir hukukçu, bir yargıç hiçbir şey yapmıyorsa Anayasayı okur. Anayasa 153 çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir diyor.
- Ya bir yargıç Anayasa Mahkemesi kararını ihlal eder mi? Bir yargıç bunu ihlal ediyorsa orada bir hukuktan, adaletten bahsedilebilir mi?
- Anayasayı ihlal etmek neredeyse bu ülkede artık normalleşti. Bu anayasayı bile ihlal edecek durumdaysak vay halimize!
- Ama sorumlu olan bu konuda Evet, son kez uzatıyorum lütfen tamamlayın. sorumlu olan bu konuda gereğini yapmayan yine bu meclistir. Çünkü bu meclis bu yargıçlara cesaret vermektedir. Bunun önüne geçmeyerek, bununla ilgili düzenlemeler yapmayarak aslında bu hukuk tanımazlığa bu anlayışa prim vermektedir. Buna son vermek de bizim sorumluluğumuzdur. Sayın Başkan son olarak bugün 6 Kasım bir dava görülüyor."