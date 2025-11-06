Tayfun Kahraman için DEM Parti'den ilk tepki! "Vay halimize"

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı olaylarında darbe yapmakla suçlanan Tayfun Kahraman'ın lehine karar verdi.

Kahraman'ın hak ihlaline uğradığını tespit eden AYM, yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi. Anayasa'ya göre AYM'nin kararları yerel mahkemeleri de bağlayıcı olsa da İstanbul 13'üncü Ağır Ceza, kararı uygulamadı.

DEM Parti'den ilk tepki de TBMM Genel Kurulu'nda geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, mevcut Anayasa'nın bile uygulanmamasına tepki gösterdi.

Anayasa göre yerel mahkemenin AYM kararını uygulamak zorunda olduğunu ifade eden Temelli, "Bir yargıç bunu ihlal ediyorsa orada bir hukuktan, adaletten bahsedilebilir mi? " dedi.

"VAY HALİMİZE"

Temelli, Kahraman'ın MS hastası olduğunu da hatırlatıp şunları dile getirdi: