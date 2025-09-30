Taşlar şimdi yerine oturdu! Meğer onlar uçağa gazetecilik yapsın diye alınmıyormuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında yanında götürdüğü gazetecilere soruların önceden verilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Faruk Bildirici'nin ifşa ettiği olayın ardından iktidara yakın isimlerden bir bir itiraf gibi açıklamalar gelmeye başladı.

Erdoğan'ın uçağının gediklilerinden Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Bildirici'ye karşı yazdığı yazıda yöntemi "İletişim Başkanlığı, gazetecilere “Hangi soruları soracaksınız” diye soruyor. Bunun amacı da belli: Mükerrer soru olmasın, sorular hep aynı konuda olmasın, sorular çeşitlensin" ifadeleriyle açıklamıştı.

Ardından tartışmalara Cem Küçük de dahil olarak söz konusu yönteme tepki göstererek "Aslında bu yanlış bir uygulama. Cumhurbaşkanı Erdoğan en zor zamanlarda manşetlerle çarpışa çarpışa geldi. Medya hep muhalifti. Şimdi medyanın çoğunluğu hükûmet yanlısı. Zaten ters ne sorabilir ki uçaktaki gazeteciler!.." demişti.

Cem Küçük'ten büyük itiraf geldi! 'Uçakta gazetecilik' krizi büyüyor

TAŞLAR ŞİMDİ YERİNE OTURDU!

Tüm bu tartışmaların ardından iktidara yakın isimlerden Ersoy Dede, sipariş sorularla gündem olan gazetecilerin Erdoğan'ın uçağına binmekteki asıl görevlerini açıkladı.

Tartışmaların anlamsız olduğunu belirten Dede sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan uçakta Erdoğan'a sorulan soruların önceden hazırlandığını itiraf etti!

UÇAKTAKİ GAZETECİLERİN GÖREVİ GAZETECİLİK YAPMAK DEĞİLMİŞ

Dede, gazetecilerin sorgulayıcı, sarsıcı, yeri yerinden oynatıcı haberler üretsinler diye değil de diplomatik olaylara şahitlik yapsınlar diye yurt dışına götürüldüğünü söyledi.

Öyle saçma bir tartışma devam ediyor ki akıllara zarar.



“…Cumhurbaşkanı uçağına şu gazetecileri almış bu gazetecileri almamış, şu sorular sorulmuş bu sorular sorulmamış, sorular önceden verilmiş sonradan alınmış…”



Hikayenin esasî ne ben size anlatayım.. pic.twitter.com/q88Amdhjtj — Ersoy Dede (@ersoydede) September 29, 2025

"Cumhurbaşkanı gazetecileri, gazetecilik yapsınlar diye değil, kendi bir takım dış politik temaslarına tanıklık etsinler diye beraberinde götürüyor" diyen Ersoy Dede şöyle konuştu: