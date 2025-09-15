Tasarruf yine lafta kaldı, Diyanet'e ayrılan para 76 üniversiteyi geçti: Bakın kaç milyar lira

AKP iktidarının dillendirdiği “tasarruf” çağrıları, kamu harcamalarındaki lüks ve israf örnekleriyle çelişerek yalnızca sözde kalmaya devam ediyor.

2026 yılı için 174 milyar 389 milyon 341 bin TL bütçe teklif edilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Mal ve Hizmet Alımı” kalemi için ayrılan ödenek itibarıyla onlarca üniversiteyi geride bırakacağı öğrenildi.

Yıllık bütçesi, Diyanet’in yalnızca mal ve hizmet alımı için ayırdığı ödeneğin altında kalan üniversiteler arasında köklü yükseköğretim kurumlarının da bulunması dikkat çekti.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2026 yılı için teklif edilen 174,3 milyar TL’lik bütçenin 4 milyar 684 milyon 338 bin TL’si, “Mal ve Hizmet Alım” kalemine yazıldı.

TARTIŞMALI HARCAMALARA YENİLERİ EKLENECEK

Çok sayıda bakanlığı geride bırakan bütçesi ve bütçesinden gerçekleştirdiği hoyrat harcamalarıyla hemen her yıl tartışılan Diyanet’in mal ve hizmet alım ödeneği, Türkiye'deki 126 üniversiteden 76’sının yıllık bütçesini aştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mal ve hizmet alım ödeneği kadar dahi yıllık bütçe alamayan bazı üniversiteler ve 2026 yılı için öngörülen bütçeleri şöyle sıralandı:

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 2 milyar 381 milyon TL

* Galatasaray Üniversitesi: 1 milyar 468 milyon TL

* Hitit Üniversitesi: 2 milyar 942 milyon TL

* Türk Alman Üniversitesi: 1 milyar 295 milyon TL

* İskenderun Teknik Üniversitesi: 1 milyar 789 milyon TL

* Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: 1 milyar 351 milyon TL

* Samsun Üniversitesi: 1 milyar 551 milyon TL

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 3 milyar 923 milyon TL

ÖDENEKTE ÇARPICI ARTIŞ

Diyanet’in Türkiye’deki 76 üniversitenin yıllık bütçesinden fazla olan mal ve hizmet alım ödeneğinde yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı.

Başkanlığın mal ve hizmet alım ödeneği 2019–2026 döneminde yıllara göre şöyle kaydedildi:

* 2019: 324,8 milyon TL

* 2020: 257,9 milyon TL

* 2021: 296,5 milyon TL

* 2022: 815,7 milyon TL

* 2023: 1,1 milyar TL

* 2024: 2,5 milyar TL

* 2025: 3,8 milyar TL

* 2026: 4,6 milyar TL