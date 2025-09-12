Manifest Diyanet'in takibine girdi: İsim vermeden Cuma hutbesinde hedef aldı

Manifest grubu üyeleri İstanbul konserindeki dans koreografisinde 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturmalık olmuş ifadeleri alındıktan sonra haklarında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

Grup konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz" demişti.

MANİFEST DİYANET'İN TAKİBİNE GİRDİ

Gündemde yer alan konuları Cuma hutbesinde hızla gören Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki hutbesinde "çıplaklık ve teşhircilik" konusunu işlemesi dikkat çekti.

Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde görev yapan İHH Konya İl Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Uysal'ın kadın hastasını teşhircilikle suçlayıp görevini yapmamasını gündemine almayan Diyanet, Manifest'in ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlanmasının ardından konuyu Cuma hutbesine taşıdı.

Diyanet bu haftaki Cuma hutbesinde "İffet ve hayâyı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEDEN CUMA HUTBESİNDE HEDEF ALDI

"Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” başlıklı hutbede isim vermeden Manifest'e yönelik suçlamanın işlendiği ilgili kısım şu şekilde:

"İffet ve hayâyı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir.

Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir.

Şu husus unutulmamalıdır ki, zina, alkol ve kumar, dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır. Yüce Rabbimizin bu hususlarla ilgili uyarıları gayet açıktır: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”